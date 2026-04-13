KATY PERRY ROBA LA ATENCIÓN EN CONCIERTO DE BIEBER

La aparición de Katy Perry en el festival Coachella no pasó desapercibida pues, a pesar de que la cantante acudió como una persona más del público, la broma que hizo cuando Justin Bieber se encontraba en el escenario, junto con sus múltiples fotografías a lado de su pareja, Justin Trudeau, se robaron la atención, indiscutiblemente. Precavida, mostró algunos de los artículos que llevó consigo y que describió como esenciales para "sobrevivir en Coachella", entre los que se encontraba unas gafas de Sol, medicamento para las alergias, vitaminas, desinfectante para manos, bálsamo labial y desodorante.

Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos, cuando preguntó a sus fans, conectados desde la transmisión de YouTube, cuáles de sus canciones quería escuchar. Y, mientras el cantante de "Baby" usaba su cuenta de YouTube, Katy no dudó en hacer un comentario que ya dio la vuelta a internet, a través del que connotaba el alivio que experimentó al ver que Justin tenía una cuenta premium, pues de esa manera, se saltarían todos los comerciales que aparecen en la plataforma. "Menos mal que tiene YouTube Premium, no quiero ver anuncios", dijo.