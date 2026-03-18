Kelly Reales revela infidelidad de su pareja con Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La colombiana

descubrió una

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de su pareja, el descubrimiento fue curioso y el tercero en discordia era alguien muy famoso, atractivo y querido por el público, se trató del cantantees una creadora de contenido, modelo eoriginaria de Cartagena, representó al departamento de Bolívar en, se destacó como una de las candidatas favoritas del público, anteriormente, participó en reinados locales representando al barrio Chiquinquirá en Cartagena.Formó parte de "" de MTV, y recientemente, fue seleccionada como la única colombiana para el reality digital "", grabado en Miami en marzo de 2026, donde confesó cómo descubrió lade su pareja, el modeloEl descubrimiento fue por culpa de unasque Max utilizó junto al cantante, un amigo la alertó de unaen la que aparecían los pies de Barz con unasmuy características."Ricky justo sube una foto cinco días antes de que yo llegara a; sale él (Ricky) y una persona con unas chancletas; mi mejor amigo lo ve y dice 'Kelly, ¿estos no son los pies de este man?'...".Ya encon Max, ella le pide unasa él, él accede y cuando se las da, ella se da cuenta que se trataban de las mismas que aparecieron en lanegó lay aseguró que él y el cantante sólo eran amigos, sin embargo, Kelly terminó la relación; al otro día, Max subió una foto en la que aparecía con el cantante."Ahí me di cuenta de todo lo que pasaba, lo encaré y me lo negó. Lo terminé, cuando me fui al otro día de, él subió una foto con".Kelly confesó que ya había visto en las redes comentarios que relacionaban sentimentalmente acon Ricky, de que eran novios, sin embargo ella pensó que se trataba de un chisme, sin pensar que esto fuera real.