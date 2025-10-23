logo pulso
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral en medio de estrés

Descubre cómo Kim Kardashian enfrenta el aneurisma cerebral y el estrés en su vida personal y familiar.

Por El Universal

Octubre 23, 2025 01:55 p.m.
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral en medio de estrés

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kim Kardashian sorprendió al revelar que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, sumándose así a otras personalidades que han enfrentado esta afección, como la presentadora mexicana Yolanda Andrade.

Durante la temporada 7 de "The Kardashians", Kim contó que su médico atribuyó el padecimiento al intenso estrés que vive.

La modelo detalló que se encontraba en un chequeo médico de rutina, específicamente una resonancia magnética, cuando detectaron el pequeño aneurisma, es decir, una protuberancia en las paredes de un vaso sanguíneo, según Mayo Clinic.

Kardashian señaló que su nivel de estrés se debe principalmente a la preocupación por sus hijos y la relación con su exesposo, Kanye West. "Me siento más estresada probablemente porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas, van a crecer y verán", explicó.

Como madre, su prioridad es asegurar que sus hijos estén protegidos ante cualquier comportamiento impredecible de West. En sus declaraciones, incluso reconoció haber sentido un síndrome de Estocolmo durante su relación: "Siempre me sentía muy mal, siempre lo protegía y siempre quería ayudarlo", dijo.

Además, Kardashian reveló que durante meses West no ha llamado para saber de sus hijos, por lo que ella se encarga de ellos a tiempo completo.

