Kim Kardashian se une a Fortnite con su propia skin

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- El pasado miércoles 10 de diciembre las cuentas oficiales de "Fortnite" confirmaron su nueva colaboración con Kim Kardashian.

La famosa influencer, empresaria y socialité estadounidense hará su debut en la plataforma del reconocido videojuego el próximo 13 de diciembre, fecha a partir de la cual las y los usuarios podrán adquirir el 'skin' de Kardashian.

Con este lanzamiento los jugadores podrán convertir a su personaje en la exitosa modelo para llegar al campo de batalla con elegancia y estilo.

El personaje de Kim Kardashian para "Fortnite" es una mezcla de las diversas estéticas de la influencer. Se combina su personalidad empresarial con algunos de sus momentos más épicos dentro del mundo de la moda.

Su skin principal incluye un bodysuit de material que parece piel negro, con unos guantes largos, asimismo, cuenta con un outfit alternativo, en el que se ve a la socialité portar uno de sus icónicos abrigos largos.

Los jugadores tendrán la opción de escoger entre más de 25 variantes, las cuales sirven como referencia directa a la marca de la empresaria, Skims.

En los previews de la nueva colaboración, entre "Fortnite" y Kardashian, también se pueden apreciar imágenes alusivas al estilo de vida por el cual es conocida la influencer.

Uno de los clips que más ha llamado la atención de los internautas es un guiño directo a la célebre portada de la revista estadounidense PAPER, de 2014, de Kim con la botella y el vaso de champagne.