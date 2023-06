Kiss "pasea" en minibús tras festival de rock

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La visita de Kiss por España dejó unas curiosas anécdotas que se han viralizado en redes sociales y han hecho eco en los medios de la ciudad de Cartagena.

Videos compartidos en Internet muestran a los integrantes de la banda de rock, Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Freasley, con su característico maquillaje, dentro de un minibús de transporte público de la compañía Alsa, presuntamente en horas cercanas al show que ofrecieron en el festival.

El video compartido por el usuario de Twitter @mangelct99 ya acumula más de 6 mil "Me Gusta" y mil 335 "retweets". Además, los fans de la agrupación han dejado sus comentarios de asombro en la publicación: "vivimos en una simulación", "Paragron el billete? Juas, Juas", "No puedo más BRUTAL".

Allí se ve a los integrantes de la banda norteamericana sentados en los asientos del bus, mientras un par de fanáticos los graban a su paso por lo que parece ser un estacionamiento.Kiss se dio cita en Cartagena, España, el pasado fin de semana para participar en la segunda edición del Rock Imperium Festival que se realizó en dicha localidad. Si bien se trataba de la primera vez que la agrupación se integraba al Line Up del evento también sería su última en España.De acuerdo con medios locales, el impacto de la segunda edición del festival no sólo se vivió a nivel musical sino en la economía de la ciudad por la visita de turistas que se dieron cita en nombre del Rock.Los headlines del Festival fueron Halloween, Deep Purple y Kiss, aunque el festival también contempló otras agrupaciones del Rock como Skid Row, Stratovarius, The Winery Dogs, Saratoga, entre otros.El festival se realizó entre el 23 y 25 de junio en el Parque del Batel en Cartagena, España.Pero no sólo ese video, en redes sociales también se han compartido otras imágenes en donde se ve a Gene Simmons cantarle a Cartagena al ritmo de "La Macarena". Después de dedicar toda una estrofa a la ciudad española concluye diciendo: "odio esa canción".La canción "La Macarena" fue lanzada en 1993 por la agrupación "Los del Río" y se ha popularizado a lo largo del mundo.