Kylie Jenner enfrenta demanda por discriminación y acoso laboral

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Tras dos fines de semana en el festival Coachella, Kylie Jenner regresó a Los Ángeles para enfrentar serios problemas legales.

Demanda por discriminación y acoso laboral contra Kylie Jenner

De acuerdo con información publicada por TMZ, la influencer y empresaria fue demandada por una de sus exempleadas, quien la acusa de discriminación y acoso laboral.

La denuncia fue presentada por una mujer de nombre Angélica Vázquez, quien asegura haber trabajado para la menor de las Kardashian en al menos dos de sus residencias, donde quedó bajo supervisión de otros integrantes del personal.

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Detalles de la denuncia y condiciones laborales

Según sus declaraciones, el ambiente laboral fue hostil desde el inicio. Incluso, afirma haber sido víctima de burlas, exclusión y hasta de comentarios ofensivos y hasta por su origen salvadoreño y sus creencias católicas.

Vázquez también sostuvo que se le asignaban las tareas más pesadas y que era reprendida de forma constante y sin aparente razón alguna.

La mujer reveló que, a consecuencia de estos actos, sufrió varios problemas de salud, ansiedad y estrés postraumático, por lo que decidió renunciar en agosto de 2025.

La demanda incluye reclamaciones por salarios no pagados, daños emocionales y otros perjuicios, además de solicitar daños punitivos.

Aunque las acusaciones no señalan directamente a Kylie, sí la incluyen como demandada por su papel como empleadora y por la presunta falta de respuesta ante sus quejas internas.

Por su parte, fuentes cercanas al entorno de la empresaria señalaron a TMZ que la exempleada presentaba problemas laborales, entre ellos faltas de asistencia, versión que contrasta con lo expuesto en la demanda.

El caso continúa en proceso en tribunales de Los Ángeles.