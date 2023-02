La actriz Queta Lavat cumple 94 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- De actriz de la época de oro del cine mexicano a tiktokera, así de amplia es la trayectoria de Queta Lavat, uno de los tesoros de la actuación de nuestro país y este jueves cumple 94 años de vida.

Enriqueta Margarita Lavat Bayona nació en la Ciudad de México en medio de una familia de clase media. Creció entre las colonias Roma y San Rafael donde pronto mostró su interés por la actuación.

Gracias a la invitación de una amiga, hizo casting para una película y se quedó. El galán resultó ser Jorge Negrete con quien compartió la escena artística en las cintas "Un gallo en corral ajeno", "Camino a Sacramento" y "Tal para cual" y "Dos tipos de cuidado", su trabajo más recordado y también reconocido.

Actuar a lado de grandes estrellas fue para Queta algo cotidiano, no solo convivió con Negrete, también con Pedro Infante, Sara García, Luis Aguilar, Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Pedro Armendáriz y su amiga, María Elena Marqués, entre muchos otros.

Fueron decenas de películas, telenovelas y series donde Lavat compartió no solo su talento sino también su experiencia y, a pesar de que se mantiene activa y en busca de oportunidades, estas no llegan.

Por ello, Queta Lavat incursionó hace tiempo en la red social TikTok, donde comparte recetas de cocina de cómo preparar recetas de jericallas, bacalao, calabacitas, mole verde o pasta, pero también hace videos con reflexiones, anécdotas y por qué no, de sus viajes por Puerto Vallarta o Europa.

Con las redes sociales de su lado, la actriz nonagenaria no se queda quieta y continuará trabajando en cualquier medio al que la inviten mientras sigue recibiendo el reconocimiento del público que siempre la recordará como la joven novia del "Charro Cantor".