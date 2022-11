La campaña de Balenciaga que tuvo que ser retirada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Balenciaga es una de las marcas de moda de lujo que hay en el mercado que recientemente dio de qué hablar en redes sociales debido a una campaña que serviría para promocionar sus nuevos accesorios de cuero, entre los que se encuentran unas bolsas en forma de oso.

La marca decidió utilizar a niños que modelaran junto a sus costosas bolsas en forma de oso, sin embargo, los ositos parecían no ser tan inocentes pues tenían más un estilo sadomasoquista. Esto junto a otros accesorios como copas en una mesa, anillos, cadenas y collares aunado a la temática de cuero no ayudó a que la marca le diera un buen recibimiento a sus productos, pero sí dio de qué hablar.

Por esta razón los usuarios comentaron que su campaña parecía que sexualizaba a los niños e incluso algunos dijeron que filtraron un documento que hacía referencia a la pornografía infantil.

A través de sus historias de Instagram Balenciaga se disculpó y aseguraron que están tomando acciones legales contra los autores de la campaña incluyendo a quienes tomaron las fotos. Además, reiteraron que condenan enérgicamente el abuso de menores en cualquier forma, por el contrario, defienden su seguridad y bienestar.

"Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña pudiera haber causado, nuestras bolsas de ositos no deberían haber aparecido con niños en esta campaña, hemos eliminado inmediatamente la campaña de todas las plataformas", es la traducción de una de sus historias.

"Nos disculpamos por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Tomamos este asunto muy en serio y estamos tomando acciones legales contra el set incluyendo artículos no aprobados para nuestra sesión de fotos de campamento de primavera 23. Condenamos enérgicamente el abuso de niños en cualquier forma. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños", también describieron.

Por su parte, los usuarios siguen dando de qué hablar de la campaña, desaprobando el uso de la imagen de los niños para el tipo de accesorios que lanzaron al mercado, además del supuesto documento que habla acerca de pornografía infantil que se filtró en una de sus publicidades de artículos para la sesión de fotos de campamento de primavera 23.