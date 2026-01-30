logo pulso
"LA COMUNIDAD DEL ANILLO" CELEBRA SUS 25 AÑOS

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
"LA COMUNIDAD DEL ANILLO" CELEBRA SUS 25 AÑOS

A 25 años de su estreno original, el mundo de J.R.R Tolkien regresa a cines este fin de semana.

La cadena Cinemex decidió reestrenar en versión extendida, desde este jueves, "El señor de los anillos: la comunidad del anillo" y, a partir del próximo día 5, las secuelas de "Las dos torres" y "El retorno del rey".

Las tres cintas fueron un fenómeno en su momento y aún a la fecha, se encuentran dentro de los 85 títulos más taquilleros en la historia, sumando unos 3 mil millones de dólares recaudos, lo que significó devolver 10 billetes verdes por cada uno invertido en su producción.

Su regreso a cines encontrará un buen mercado, pues un cuarto de siglo (desde su lanzamiento) quiere decir que por lo menos dos generaciones no tuvieron oportunidad de verla en pantalla grande, pese a que hace dos años tuvo una pequeña corrida en la otra cadena grande exhibidora.

En esta ocasión Cinemex ha decidió poner al menos una copia en más de la mitad de sus complejos ubicados en la República Mexicana (en 169, de 287), lo que prácticamente la pone como fuerte contendiente ante otras cintas de reciente estéreo.

