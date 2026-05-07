logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

LA CRÍTICA BRITÁNICA SE RINDE A ROSALÍA

Por EFE

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
LA CRÍTICA BRITÁNICA SE RINDE A ROSALÍA

Los críticos musicales de la prensa británica se rinden este miércoles unánimemente a Rosalía y califican con cinco estrellas y titulares de "triunfo absoluto" el espectáculo de su gira ´Lux´, que firmó ayer martes el primero de dos conciertos en el O2 de Londres, ambos con las entradas agotadas.

"El show en directo de Rosalía es un ´triomf´ (triunfo, en catalán), como dirían en Barcelona", escribe Alexis Petridis, del diario The Guardian, que asegura en su reseña que ´Lux´ es uno de los conciertos "más atrevidos y sofisticados de la historia del pop".

En su primera noche en Londres, Rosalía confesó desde las tablas que, desde sus inicios, siempre había soñado con actuar en esta ciudad, pero en un escenario diferente: el majestuoso Royal Albert Hall.

"Y nunca lo he hecho, pero he agotado las entradas para dos noches en el O2", dijo orgullosa frente a un estadio de 20.000 personas, una capacidad cuatro veces más grande.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Con esta destreza, precisión y talento, tendría a cualquier estadio en la palma de su mano", comenta al respecto Will Richards, de la revista Rolling Stone, que también otorga pleno de estrellas a la catalana. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?
Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?

Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?

SLP

El Universal

Usuarios usan IA para personalizar stickers con rostro y datos propios.

BTS se rinde ante su Army mexicano: Te amo, te quiero
BTS se rinde ante su Army mexicano: Te amo, te quiero

BTS se rinde ante su Army mexicano: "Te amo, te quiero"

SLP

El Universal

Jungkook y V expresaron su cariño en español, destacando la energía de los fans mexicanos.

Melissa Barrera arremete contra Scream y pone en duda la taquilla
Melissa Barrera arremete contra Scream y pone en duda la taquilla

Melissa Barrera arremete contra "Scream" y pone en duda la taquilla

SLP

El Universal

Tras su salida por comentarios sobre Gaza, Barrera mantiene reconocimiento de fans y agradece oportunidad.

Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68
Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68

Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68

SLP

El Universal

La madre de Eiza González destaca el amor y la protección de su esposo fallecido.