La cultura pop en 2025: Un anillo para Taylor, una KissCam inoportuna y el misterio 6-7

Los diccionarios definen cosas. Es su trabajo. Así que cuando dictionary.com proclamó "6-7" como su palabra del año 2025, uno pensaría que la habrían definido.

Pero no. "Todos seguimos tratando de averiguar exactamente qué significa", nos dijeron sobre esta "cápsula del tiempo lingüística" de este año.

Pero así es como funciona la cultura pop, ¿no? ¿Quién puede explicar por qué los padres solos en sus autos de repente estaban cantando "up up up" de esa canción de "KPop Demon Hunters"? ¿O por qué, en el diagrama de Venn de la cultura pop y la zoología, fue la capibara el que emergió victorioso y amado? Adiós, Moo Deng. Eres adorable, pero tan 2024.

A pesar de nuestras nuevas obsesiones, algunas cosas permanecieron constantes, por supuesto nos referimos a Taylor Swift y Beyoncé. Parece que cada año es más grande para Swift. Pero en 2025, ella le puso un lazo —o un anillo— con Travis Kelce, cuando anunció "tu maestra de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar". En cuanto a Beyoncé, la diosa musical finalmente ganó ese Grammy al mejor álbum que tanto merecía y, en su gira, presentó una nueva fuerza: su hija, Blue Ivy.

ENERO

Puede que no sean TAYVIS, pero son una pareja encantadora de todos modos: ZENDAYA y TOM HOLLAND están comprometidos. También celebramos a DEMI MOORE, quien ganó un GLOBO DE ORO por su salvaje actuación en "The Substance". En la librería, los fans se vuelven locos por "ONYX STORM", la tercera entrega de la serie de "romantasy" de REBECCA YARROS. Una reunión de NIRVANA destaca en FireAid, un evento para recaudar fondos de ayuda tras los incendios forestales de Los Ángeles. En el Abierto de Australia, la estrella del tenis COCO GAUFF lamenta la pérdida temporal de la aplicación TikTok en casa, dibujando un corazón roto en una lente de televisión.

FEBRERO

"¡Saludos!", dice SAMUEL L. JACKSON, presentando a KENDRICK LAMAR, el primer artista de hip-hop en solitario —y ganador del Pulitzer— en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (P.D. ¿Es esa SERENA WILLIAMS?). En los GRAMMYS, miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles presentan a BEYONCÉ su trofeo al mejor álbum por "COWBOY CARTER", la artista más premiada y nominada en la historia de los Grammy se convierte en la primera mujer negra en ganar el premio principal en el siglo XXI. En la era de TikTok, nunca se sabe qué se volverá viral, como esas invitaciones de fiesta escritas a mano por DOUG TURNER, de 87 años, a sus vecinos de Pensilvania, con la línea invaluable: "Habrá comida y bebida, solo trae una sonrisa... 4 p.m., hasta que llegue la policía".

MARZO

¡Es el mes de los OSCAR! Todos aclaman a "ANORA", de SEAN BAKER, ambientada en Brooklyn, y a su estrella, MIKEY MADISON. También gana un premio de actuación ADRIEN BRODY por "THE BRUTALIST", quien debió encontrar otro lugar para poner su chicle. "WICKED", una favorita del público, se queda sin grandes premios, pero sus estrellas, CYNTHIA ERIVO y ARIANA GRANDE, realizan un número de apertura vibrante. Mientras tanto, el prometedor contendiente de Netflix "EMILIA PÉREZ" gana dos premios, pero ve evaporarse sus posibilidades de mejor película tras un escándalo por antiguos tuits de la estrella KARLA SOFÍA GASCÓN.

ABRIL

¡La licuadora! ¡La fruta venenosa! ¡El lagarto! ¡Y SAM ROCKWELL! La tercera temporada de "THE WHITE LOTUS", ambientada en Tailandia, ciertamente da de qué hablar. KATY PERRY puede desear haber ido a Tailandia en lugar de al espacio exterior: su regreso a la Tierra tras un viaje de 11 minutos en un cohete Blue Origin, la empresa de JEFF BEZOS, es ampliamente ridiculizado —incluso por Wendy's, que escribe en X: "¿Podemos enviarla de vuelta?". En la gira "Cowboy Carter" de BEYONCÉ, ha surgido una estrella: BLUE IVY, de 13 años. En un megacontrato, HAILEY BIEBER vende su marca de cuidado de la piel y maquillaje Rhode por la impresionante suma de 1.000 millones de dólares.

MAYO

¡Una crisis en CANNES! El festival de cine prohíbe la desnudez en la alfombra —¿creen que esto detendrá el fenómeno del "vestido desnudo"? Bonne chance. También en Cannes, TOM CRUISE nuevamente muestra que arriesgará la vida y la integridad física para entretener, esta vez sobre un biplano clásico en "MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL". Al otro lado del océano, la MET GALA centra su atención en la moda masculina y el estilo negro a lo largo de los siglos. "Tomó un minuto", dice SPIKE LEE. "You belong with me", canta SWIFT, comprando de nuevo los derechos de sus primeros seis álbumes. Finalmente, surgen los memes del "papa de Chicago", en honor al primer papa estadounidense, LEÓN XIV. Más adelante este año, revelará su estrategia de WORDLE.

JUNIO

"El mundo los conocerá como estrellas del pop, pero serán mucho más que eso". Como, quizás, ¿el éxito sorpresa y multigeneracional del verano? "KPOP DEMON HUNTERS" comienza a transmitirse este mes, y en agosto le dará a Netflix una gran victoria en taquilla con sus proyecciones de karaoke. En televisión, es una nueva temporada de amor —"LOVE ISLAND USA", es decir, que narra los acontecimientos en una villa de lujo en Fiji. Es la portada del álbum que lanzó mil conversaciones: Algunos se ofenden cuando SABRINA CARPENTER ilustra su álbum "MAN'S BEST FRIEND" con una foto de ella en cuatro, y un hombre sosteniendo su cabello. ¿Es ofensivo, una broma intencionada o nada en absoluto? Mientras tanto, la política se cuela en el FESTIVAL DE GLASTONBURY en Gran Bretaña, cuando el dúo de rap-punk BOB VYLAN provoca una investigación policial tras liderar un cántico pidiendo "muerte" al ejército israelí.

JULIO

OASIS comienza la gira del rencuentro ¡y los hermanos GALLAGHER todavía se llevan bien! "SYDNEY SWEENEY tiene grandiosos jeans", dice el anuncio muy comentado, y American Eagle insiste en que se trata del denim. CBS anuncia que se terminará el programa de STEPHEN COLBERT en mayo de 2026 —una medida que eliminará del aire a uno de los críticos más abiertos del presidente DONALD TRUMP. No podemos dejar atrás julio —aunque al menos a dos personas les hubiera encantado— sin mencionar la saga del COLDPLAY KISSCAM. Finalmente, en seis días, el mundo pierde a tres íconos de los años 80: el ícono de la lucha libre con bigote HULK HOGAN, el padrino del heavy metal OZZY OSBOURNE, y el querido actor de "The Cosby Show", MALCOLM-JAMAL WARNER.

AGOSTO

Dediquemos toda esta entrada a la mayor "HISTORIA DE AMOR" de la cultura pop —porque, cariño, ¡ella dijo que sí! Los escépticos de TAYLOR-TRAVIS se tragan sus palabras cuando la pareja anuncia su feliz noticia, en lo que está destinado a convertirse en una de las publicaciones más gustadas en la historia de Instagram. Es la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que comenzó durante la gira Eras y que durante dos años cautivó a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la amorosa y ferozmente protectora base de fans de la estrella del pop.

SEPTIEMBRE

Demostrando una vez más que a Hollywood le encantan las historias sobre sí mismo, los EMMYS otorgan premios a la sátira sobre el negocio del cine de SETH ROGEN, "THE STUDIO". También triunfa "THE PITT", el drama médico vanguardista protagonizado por el querido veterano de "ER" NOAH WYLE que supera a la poderosa "SEVERANCE". Quizás la mayor historia de Cenicienta de todas: OWEN COOPER, de 15 años, el ganador más joven de un Emmy en más de 40 años por la desgarradora serie "ADOLESCENCE". También este mes, los jefes de ABC suspenden momentáneamente a JIMMY KIMMEL por comentarios que enfurecieron a los seguidores del fallecido CHARLIE KIRK. El mundo se despide de ROBERT REDFORD, el ídolo dorado de la pantalla de Hollywood convertido en influyente activista.

OCTUBRE

"Entonces, ¿cómo fue tu octubre?" "Oh, 6-7." Así es aparentemente como uno debería usar el nuevo término viral —acompañado de ese gesto de palmas hacia arriba. ¿Sabes quién tiene mejores movimientos que eso? BAD BUNNY, quien presenta el estreno de temporada de "SATURDAY NIGHT LIVE". En las actualizaciones de SWIFT, su nuevo álbum "THE LIFE OF A SHOWGIRL" establece récords de ventas. El impactante ROBO DEL LOUVRE captura la atención mundial, no menos por el extraño y elegantemente vestido desconocido que entra en el marco de un fotógrafo de The Associated Press. Otra pérdida triste: DIANE KEATON, famosa por sus fedoras, chalecos y especialmente "La di da, La di da".

NOVIEMBRE

¿Estamos al final del camino de ladrillos amarillos? La gira de prensa de "WICKED", que llegó a todos los confines del universo real y ficticio, concluye con el lanzamiento de la segunda entrega de JON M. CHU, "WICKED: FOR GOOD". Las críticas son mucho menos, eh, entusiastas esta vez, pero la película desafía la gravedad en la taquilla. Eso no es suficiente para JONATHAN BAILEY, alias FIYERO, nombrado por la revista People como el Hombre Más Sexy. Otro favorito de los fans, ROBERT IRWIN, también está teniendo un muy buen mes: una década después de que su hermana, BINDI, hiciera lo mismo, el hijo del fallecido conservacionista STEVE IRWIN es coronado ganador de "DANCING WITH THE STARS".

DICIEMBRE

En la carrera por los OSCAR, mientras que algunas películas vieron desvanecer su suerte tras las nominaciones a los GLOBOS DE ORO, el favorito emergente es "ONE BATTLE AFTER ANOTHER", la saga de resistencia política de padre e hija del director PAUL THOMAS ANDERSON protagonizada por LEONARDO DiCAPRIO y la recién llegada CHASE INFINITI. Su éxito también otorga una victoria a WARNER BROS. en medio de su acuerdo de adquisición de NETFLIX, que ahora enfrenta desafíos antimonopolio y un esfuerzo de adquisición hostil por parte de PARAMOUNT, y está sembrando un temor tras otro de que la naturaleza misma del entretenimiento cambiará.