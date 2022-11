La española Clara Lago protagoniza la comedia mexicana "Permitidos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Encontrarse a Clara Lago, la actriz española de "Tengo ganas de ti" y "Ocho apellidos vascos", es más probable de lo que mucha gente cree.

Al menos eso se verá en "Permitidos", comedia mexicana que está próxima a estrenarse, en la cual Lago interpreta a una estrella del cine que llega a México y se convierte en el deseo cumplido de un hombre que sueña con ella.

La cinta es una tropicalización de la cinta original argentina de 2016, que llevó a Lali Espósito y Martin Piroyansky en los protagónicos, siendo nominada a los premios Cóndor, que otorga el círculo de críticos del país sudamericano.

"Es un juego el que se hace con los personajes, todo en la Ciudad de México", dice Raúl Martínez, director del filme.

"En la película ella es una actriz famosa de ella y por un evento extraordinario conoce al personaje de Daniel, ahí comienza todo", expresa.

El realizador de "Un padre no tan padre" y "El mesero", tiene en Daniel Tovar ("Mirreyes vs Godínez") al suertudo hombre y en Natalia Téllez ("Enfermo amor") a la novia de éste, quien ve cómo el hombre que ama, quizá no la corresponde.

Daniel Birman ("La boda de mi mejor amigo") y Gerardo Morán ("Pobre familia rica") son los productores de la historia que llegará a la plataforma de streaming de ViX+.

"Desde que se preparaba pensamos en Clara y aceptó. Es divina, una tipaza, muy buena compañera y disciplinada. Con ella aprendí un proceso en dirigir: hablaba con ella por zoom y me hablaba de pensar más en personas, que en personajes, de tal manera que los segundos no cayeran en incongruencias", refiere Martínez.

"Permitidos" se rodó hace un año, cuando la variante Omicron de Covid-19 estaba llegando a México. La producción se encapsuló para evitar contagios, logrando saldo blanco al final.

Lago, de 32 años, es uno de los rostros más socorridos en la cinematografía española, sumando cerca de 40 trabajos entre ellos "El mal ajeno", "Tres primos y una boda", "Fin" y "¿Quién mató a Bambi?", esta última remake de la cinta mexicana "Matando Cabos".