La Factoría responde tras ser señalados de maltrato animal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 1 (EL UNIVERSAL).- Key y Gaby, integrantes de La Factoría y aparentes imitadores de la agrupación conocida por éxitos como "Todavía" y "Perdóname", están en medio del huracán luego de ser señalados de maltrato animal por la muerte de un bull dog inglés, que se ahorcó en el techo de "su" hogar.

La denuncia inició en redes sociales cuando una habitante de Puebla, que dice ser la vecina de los cantantes, exhibió las fotografías de la mascota que se encontraba atada a un tubo metálico bajo el sol.

"No queremos que la muerte de este peludito quede impune! Que nos den apoyo y seguimiento para detener a los responsables", publicó la usuaria en Twitter.

Los hechos se habrían dado en Lomas Angelópolis, la zona exclusiva de la región, el pasado 30 de abril. Además, la "vecina" añadió la fotografía de los artistas y aseguró que ellos eran los dueños.

"Es un grupo ´nuevo´ que se llama La Factoría y viven en México sabemos porque los conocemos son nuestros vecinos", aclaró, debido a que hubo confusión por el nombre de la banda.

Asimismo, compartió que se llevaron al perro para enterrarlo y "no tuviéramos pruebas en la denuncia". Ante esto, Gaby y Key respondieron.

Mediante su Instagram oficial, los intérpretes lanzaron un comunicado en el que expresaron no tienen ningún vínculo con los hechos acontecidos en México.

"Con la mascota que desafortunadamente falleció. No pisamos territorio mexicano desde hace muchos años", expresaron.

De acuerdo con el documento, La Factoría tiene centro de operaciones y residencia en Colombia, por lo que la noticia no tiene relación con las redes sociales del dúo.

"No vivimos en México. Lamentamos los hechos ocurridos, nos sensibilizamos ante la desafortunada tragedia", reiteraron.

Medios de circulación nacional reportaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una investigación por el fallecimiento del bull dog, además La Factoría se presentó este mismo año en el Velódromo Olímpico de Ciudad de México el 11 de marzo.