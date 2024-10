La hija de Elvis Presley habría sido víctima de abuso en su infancia

En su libro de memorias "From Here to the Great Unknown", Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, quien falleció en 2023, reveló una dolorosa experiencia de su infancia, afirmando que fue víctima de abuso cuando era una niña, por parte del novio de su madre, Priscilla.

Tras el fallecimiento del "Rey del rock and roll" en 1977, Lisa se mudó a Los Ángeles a vivir con su progenitora, quien mantenía un romance con el actor Mike Edwards, conocido por su participación en la película "Mommie Dearest " de 1981.

Según el relato de Presley, que tenía en ese entonces 10 años, el famoso se metió a su cuarto una noche y le tocó las piernas y otras partes de su cuerpo.

"Dijo que me iba a enseñar lo que me iba a pasar cuando fuera mayor. Puso su mano sobre mi pecho y dijo que un hombre me va a tocar aquí, allí, puso su mano entre mis piernas y dijo que me van a tocar aquí. Creo que me besó suavemente y luego se fue esa noche", describe Marie.

Pese a su corta edad, Lisa asegura que le contó a su madre al día siguiente. No obstante, Priscilla reaccionó metiéndose a su habitación y dando un portazo. "Finalmente me llamó y me dijo que Edwards quería disculparse".

Detalla que cuando entró a la habitación de su madre, el actor estaba sentado en la cama con una mirada sombría y de mal humor: "dijo: 'Lo siento mucho, pero en Europa así es como les enseñan a los niños, así que eso es lo que estaba haciendo'".

La violencia no terminó en dicha experiencia, sino que continuó con azotes mientras le pedía que no lo mirara a la cara: "Supongo que se estaba mastu.... No se enojaba conmigo, lo hacía con mucha calma, sentado en una silla, dándome nalgadas. Mi trasero se ponía negro, azul, naranja, verde", relató.

Cuando Marie le mostró a Priscilla los golpes, señala que que ésta le respondió: "Bueno, ¿qué hiciste para causar eso?".

"PageSix" se puso en contacto con Edwards para conocer su versión de los hechos. Él negó las graves acusaciones, argumentando que la editorial responsable del libro "From Here to the Great Unknown" no lo había contactado previamente para solicitarle comentarios. Además, agregó: "No creo que Lisa fuera tan estable durante ese período de tiempo.

Los supuestos actos del artista hacia Lisa se habrían prolongado. Mike estuvo con Prisicilla durante siete años, desde 1977 a 1984 y su relación fue sumamente turbulenta.

Mike Edwards hablo de su atracción por Lisa

En el libro de 1988 titulado "Priscilla, Elvis y yo", Mike Edwards describió la atracción sexual que sentía por la joven Lisa Marie, inclusive contó una escena que supuestamente pasó en la piscina durante la cual, ella: "inocentemente me abrazó y estábamos saltando arriba y abajo".

Antes de su fallecimiento por un bloqueo intestinal, Lisa describió al actor como un "maldito enfermo", ya que estaba al tanto de que él había escrito sobre su deseo por su cuerpo en desarrollo y mencionó que también mostraba conductas inapropiadas con ella cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

La obra de Lisa Marie fue terminada por su hija Riley y Keough, la única heredera del patrimonio del intérprete de "Burning love".