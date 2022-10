La icónica participación de Kate del Castillo "La Reina del Sur"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- "La Reina del Sur" está de regreso. "Han pasado 12 años desde que comenzamos la primera temporada —solo ha habido tres temporadas, pero se han extendido—, y ahora es simplemente una Teresa Mendoza más madura", explicó Kate del Castillo en una entrevista reciente.

La actriz explicó que "en esta tercera temporada de "La Reina del Sur" bella sale de la cárcel, luego de haber estado allí durante cuatro años, totalmente aislada, así que está en un distinto estado ahora y sencillamente quiere justicia". Además, destacó que su personaje seguirá siendo "la misma Teresa, pero ahora tiene una hija, quien es todo para ella".

Fue en el marco de las promociones de la nueva temporada de la serie que Kate del Castillo pasó por el programa "En Casa" que se emite por Telemundo. Desde allí la actriz reveló cuales son para ella los looks más icónicos que ha llevado en la producción. Además, confesó algunos detalles, que hasta el momento desconocíamos, sobre la creación de las prendas más representativas que ha lucido como Teresa Mendoza.

Cuáles son los tres looks más icónicos de Kate del Castillo

"El primero es el más elegante de todos como podrán ver", dijo Kate del Castillo entre risas. Es que la actriz hacía referencia a su traje carcelario como el más icónico de la serie. "Es así como empieza la historia", agregó para dar cuenta porque era tan importante arrancar por este outfit. "De allí me va a sacar nada más y nada menos que Epifanio Vargas", resaltó sobre el inicio de la novela.

Luego, Kate del Castillo explicó que su segundo look más representativo de su paso por "La Reina del Sur" es el que llevó cuando ya estuvo fuera de la cárcel. Ella lució muy informal con su pantalón arena, musculosa gris y camisa abierta verde militar. "Me va a llevar por toda Latinoamérica con un recadito", recordó la actriz.

El tercer look más icónico es el de cuando llegó a Bolivia con un reboso. Kate del Castillo explicó que la prenda fue hecha "por los indígenas del lugar, con un textil totalmente boliviano e increíble. Incluso la música que van a escuchar formó parte de un trabajo maravilloso entre la orquesta sinfónica de Miami y Carlos Rafael Rivera".