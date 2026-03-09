logo pulso
Camerino

LA MOLE CONVENTION: TRES DÉCADAS DE CULTURA POP

Por EFE

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
El evento de cultura pop, cómics y fantasía de mayor tradición en México, La Mole Convention, celebrará su 30 aniversario el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (CIEC) del World Trade Center de la Ciudad de México, donde miles de aficionados se reunirán para celebrar tres décadas de historietas, cine, televisión, anime, y coleccionismo.

Fundada en 1996 por Ignacio Septién, la convención recibe su nombre en honor su personaje favorito de Los Cuatro Fantásticos, y con el paso de los años se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro para artistas de cine, televisión, cómics, ilustración, doblaje y cosplay en el país.

Para esta edición especial, el evento contará con invitados destacados del universo televisivo: Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, protagonistas de la serie Smallville, que este año cumple 26 años desde su estreno.

En cuanto a los artistas internacionales, en esta edición estarán presentes figuras reconocidas del cómic como Scott Snyderr, escritor de Batman en las últimas décadas. 

