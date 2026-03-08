Fallece mujer tras ser embestida por una camioneta
Salió de su casa en Matlapa y se dirigía a laborar a bordo de una motocicleta
TAMAZUNCHALE.- Una mujer que viajaba en motocicleta perdió la vida luego de que una camioneta la embistió, a inmediaciones de la localidad Ixtapalaco. La unidad fue hallada abandonada.
El viernes por la noche, Lizbeth, vecina del barrio San Miguel, salió de su casa y se dirigía a Matlapa —donde laboraba— a bordo de una motocicleta.
Sin embargo, a la altura de la localidad Ixtapalaco fue chocada por una camioneta blanca de doble cabina, cuyo conductor, lejos de detenerse para ayudarla, se dio a la fuga, incluso chocó contra dos vehículos, pero ni eso lo detuvo.
Lizbeth quedó tendida a la orilla de la cinta asfáltica con múltiples fracturas, y cuando arribaron los socorristas ya no tenía signos vitales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal localizaron la camioneta abandonada en la calle Enrique Gandhi, a la altura de la colonia Los Naranjos.
La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para dar con el responsable.
no te pierdas estas noticias
Choque en Circuito Potosí deja daños materiales
Redacción
El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo
Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista
Huasteca Hoy
Elementos de Seguridad Pública localizaron la camioneta en Los Naranjos
Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños
Redacción
El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.