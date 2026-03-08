logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VERÓNICA ¡FELICES 30!

Fotogalería

VERÓNICA ¡FELICES 30!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago

La víctima, Jorge Luis, de 31 años y originario del Estado de México, murió presuntamente por ahogamiento.

Por Redacción

Marzo 08, 2026 11:44 a.m.
A
Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago

La mañana de este martes fue localizado un vehículo volcado en el Río Santiago, a la altura de la colonia Valle de la Palma, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se encontró a una persona sin vida.

El reporte se recibió después de las 07:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un automóvil volcado en el afluente.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes al verificar el reporte localizaron un vehículo Mazda color gris con placas del Estado de México. En el interior se encontraba un hombre sin vida, identificado como Jorge Luis, de 31 años de edad y originario del Estado de México. De manera preliminar se presume que murió ahogado.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación del grupo de homicidios y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la recopilación de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago
Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago

Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago

SLP

Redacción

La víctima, Jorge Luis, de 31 años y originario del Estado de México, murió presuntamente por ahogamiento.

Cuestiona OIM reforma electoral
Cuestiona OIM reforma electoral

Cuestiona OIM reforma electoral

SLP

Rolando Morales

El integrante del OIM señala que la reforma electoral mantiene la subordinación indígena al sistema de partidos políticos.

TEESLP pide cinco millones para cubrir laudos laborales
TEESLP pide cinco millones para cubrir laudos laborales

TEESLP pide cinco millones para cubrir laudos laborales

SLP

Ana Paula Vázquez

La presidenta Dennise Porras destacó la obligación legal de cubrir los pagos pese a la presión presupuestal.

Marcha por el día de la mujer inicia en Alameda
Marcha por el día de la mujer inicia en Alameda

Marcha por el día de la mujer inicia en Alameda

SLP

Ana Paula Vázquez

La movilización recorrerá calles del Centro Histórico y concluirá en Plaza de los Fundadores.