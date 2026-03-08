Localizan vehículo volcado con un hombre sin vida en el Río Santiago

La mañana de este martes fue localizado un vehículo volcado en el Río Santiago, a la altura de la colonia Valle de la Palma, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se encontró a una persona sin vida.

El reporte se recibió después de las 07:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un automóvil volcado en el afluente.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes al verificar el reporte localizaron un vehículo Mazda color gris con placas del Estado de México. En el interior se encontraba un hombre sin vida, identificado como Jorge Luis, de 31 años de edad y originario del Estado de México. De manera preliminar se presume que murió ahogado.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación del grupo de homicidios y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la recopilación de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí