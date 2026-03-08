Se ahogan dos hombres en parajes de la Huasteca

En distintos parajes de la Huasteca Potosina, dos hombres perdieron la vida ahogados, uno acudió de paseo con su familia a El Naranjo mientras que el otro fue encontrado flotando en el agua en el municipio de Huehuetlán.

En el primer hecho, el ahora occiso fue identificado como Jaime Torres Rodríguez, tenía 43 años de edad y era trailero, pero viajó con su familia al municipio de El Naranjo para pasear y conocer espacios naturales.

La Dirección de Protección Civil Municipal, informó que la víctima ingresó al río en el Parque Recreativo, sin portar chaleco salvavidas, y luego de un rato se sumergió y ya no salió.

Sus familiares pidieron auxilio y se activó un operativo por parte de prestadores de servicios turísticos, voluntarios e integrantes de corporaciones de auxilio.

Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde, pues ya no tenía signos vitales y enseguida se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, otro hombre fue encontrado ahogado en el paraje conocido como Poza Redonda, ubicado en la localidad de Tzineja 1, en el municipio de Huehuetlán.

El infortunado fue identificado como Evodio Santos Martínez, tenía 45 años de edad y vivía en la localidad Tanzumadz Segunda Sección.

De acuerdo con la información recabada, una persona que acudió al paraje con intenciones de bañarse descubrió que había un hombre desnudo flotando en el agua, y de inmediato dio aviso a las autoridades.

Los elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado y procedieron a acordonar la zona. Posteriormente intervino la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo de Evodio no tenía huellas de violencia. Además, los agentes de la Policía de Métodos de Investigación se entrevistaron con familiares, quienes comentaron que el hombre padecía epilepsia, además de alcoholismo, por lo que no dudaban que se tratara de una muerte accidental.

Pobladores de la zona comentaron que en ese paraje, tiempo atrás, han fallecido varias personas, pues se trata de una zona profunda y en una parte hay un remolino.

En los dos casos de ahogamiento, los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde finalmente serían entregados a los familiares para su sepultura, una vez cumplidos los requisitos legales.