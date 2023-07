La película "Blanquita" revisa el Caso Spiniak

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- Le llamaron el Caso Spiniak por el apellido del acusado principal, un empresario chileno envuelto en una red de pederastía chilena, que suponía la implicación de políticos de primer nivel y un periodismo que dicen, no estuvo a la altura de ello.

Veinte años después, de la mano del cineasta andino Fernando Guzzoni, los hechos se revisan para la pantalla grande bajo el título "Blanquita", actualmente en la cartelera mexicana.

En la cinta se sigue como personaje central a Blanca (Laura López), una joven que vive en una casa para menores coordinada por un religioso (Alejandro Goic, La nana), quienes reciben los embates tras el escándalo sexual de 2003. Los hechos terminan convirtiéndola a ella es una especie de emblema feminista y testigo clave.

"La verdad judicial, digamos establecida por el régimen, era una que no lograba capturar la complejidad del caso, así que había que hablar de esa verdad donde había un reverso, donde los personajes interrogados no podías ser blancos y negros, sino grises", comenta Guzzoni.

"La película quería hacer una nueva pregunta sobre todo, volver a mirar lo que ocurrió en este flagelo social, político, jurídico", agrega el realizador a EL UNIVERSAL, durante la promoción del filme.

El director estuvo en su momento pendiente de los hechos e intuía algo raro. Se obsesionó con el caso. Pero siguió con su carrera y en 2016 decidió revisitar todo lo ocurrido, ya con distancia temporal de por medio.

Y era complejo, porque durante el proceso real los senadores señalados no fueron hallados culpables y fue público que medios de comunicación utilizaron testimonios falsos durante la cobertura.

Spiniak, el principal culpable, salió de prisión en 2013, tras diez años en ella.

"Era una maraña todo, digamos difícil de entender, con una complejidad para abordar y, sobre todo, con un evento importante que era la primera interrogación a la élite del poder desde una mujer de escasos recursos.

"A veces las películas ofrecen espacios incómodos que invitan a preguntarse, más que a la evasión. Ésta en el fondo es un thriller que plantea discusiones un poco áridas", considera.

"Blanquita" contó con apoyo productor de Chile, México, Luxemburgo, Francia y Polonia, donde el tema generó interés.