La productora de "La Casa de los Famosos México" busca nuevos famosos para su 4ta temporada

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Rosa María Noguerón ya se encuentra en conversaciones con las personalidades que le gustaría que formen parte, no sólo de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México", sino de su quinta temporada, pues, para cada ciclo, la productora busca perfiles específicos, mismos que trata de no repetir para que le programa no se vuelva monótono.

La productora de "LCDLFM" ya está trabajando en una cuarta temporada del reality, lo que descartaría los rumores que, hace meses, sugerían que el programa dejaría de ser emitido.

Esas especulaciones estaban basadas en una presunta disminución en los niveels de rating, sin embargo, en un encuentro con medios de comunicación, Noguerón expresó que, al contrario de lo que se llegó a decir, la tercera temporada provocó que, ahora, esté en la búsqueda de dinámicas que la ayuden a superar los récords logrados en la última entrega de "LCDLFM".

"Traemos un peso muy grande detrás de los hombros, los números de la temporada pasada fueron increíbles; el reto comercial se cumplió con creces, (ahora) Endemol no para de pensar en nuevas ideas, trabajando con nosotros para lograr que, la cuarta temporada, vuelva a paralizar a México, que vuelva a ser del interés de niños, abuelitas, adultos...", expresó.

Fue así que confió que, en los últimos meses, ha estado trabajando en contactar a las figuras que, potencialmente, se podrían convertir en los nuevos habitantes de "LCDLFM". De hecho, indicó que hay algunos de esos famosos que ya está contemplando pero para una quinta temporada, aún cuando la cuarta todavía no ha sido grabada.

"Nosotros, básicamente, estamos trabajando la cuarta, pero también ya hay nombres que se están acomodando para la quinta, cuando nosotros estamos haciendo el casting, buscamos gente inteligente, interesante, creativa, con una historia de vida inspiradora", ahondó.

La productora reveló que cuando piensa en quiénes podrían formar parte del reality, procura que no sean perfil similares entre unos y otros, para que la dinámica no se vuelva predecible para el público.

"A veces, no queremos repetir perfiles".

Para lograr que los famosos que contempla para el proyecto, Rosa María pidió a los seguidores del reality que eviten atacar a las familias de los participantes en redes sociales, pues eso ha desmotivado a más de uno de sus prospectos por temor a que sus seres queridos sufran las consecuencias de su papel dentro de la casa.

"Desafortunadamente, el hate no sólo crece, sino que cada vez es más fuerte, hay toda clase de amenazas, yo sólo les diría que no se metan a las familias que están adentro, les pesa mucho, les duele, les asusta, hace que las celebridades lo piensen dos veces porque no quieren arriesgar sus carreras, ojalá lo consideraran porque nos juega en contra", exhortó.

Confirmó que la próxima temporada se estrenará durante el próximo verano, a finales de julio y descartó que, por el momento, esté pensando en trabajar en una "Casa de los Famosos All Stars".