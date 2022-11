La Sonora Santanera. Qué está pasando legalmente con el nombre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Las disputas legales entre La Única Internacional Sonora Santanera y La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda no terminarán, al menos dentro de los cuatro o cinco años siguientes, ya que la agrupación liderada por Arturo Ortiz y Antonio Méndez, impugnará la resolución que favorece a Yolanda Almazán como propietaria del nombre de Sonora Santanera.

"Recientemente salió una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que declaró la nulidad de los registros de la Sonora Santanera, sin embargo contrario a lo que se ha venido afirmando, esta resolución es una primera instancia por lo menos nos quedan tres instancias más para impugnar, incluso ya presentamos una primera en contra esta resolución", explicó el abogado Joel Garrido, de la firma Jalife, Caballero y Asociados, que desde hace 15 años ha representado a La Única Internacional Sonora Santanera en este pleito legal.

El abogado explicó que esto no le impide a Arturo Ortiz y Antonio Méndez, junto a los otros integrantes de la agrupación, hacer uso del nombre de La Sonora Santanera, porque en esa resolución que favorece a la viuda de Carlos Colorado no se establece esto y como ya hubo una impugnación de ésta, ahora queda esperar el nuevo fallo.

"Estamos convencidos que esta resolución la vamos a revocar, a efecto de obtener nuevamente el registro de las marcas que continúen vigentes. Nosotros tenemos tres registros marcarios, uno es La Única Internacional Sonora Santanera, La Sonora Santanera y Sonora Santanera 60 Aniversario, los cuales podemos usar indistintamente", señaló Joel Garrido.

Tampoco hay algo que impida que La Única Internacional Sonora Santanera firme para proyectos futuros en música, teatro, cine, televisión o series, como tampoco para presentarse en la radio o en vivo, como sucederá el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional, junto a Paquita la del Barrio, incluso no podrían impedir la presentación porque no hay un documento oficial o resolución firme que les de ese derecho, pero para que esto suceda pueden faltar entre cuatro o cinco años de litigio legal.

El representante legal de La Única Internacional Sonora Santanera comentó que en la impugnaciones se han señalado la trayectoria y el trabajo que esta agrupación ha hecho por llevar la marca a todas partes del mundo y mantener vigente su repertorio, que ellos han sido quienes han trabajado realmente como agrupación para continuar en el gusto del público.

"¿Por qué la señora Yolanda no ataca a las otras sonoras que son como 10 o 15? Nos atacan a nosotros porque somos la imagen, porque les afecta que La Única Internacional Sonora Santanera viaje a Dubai, tenga reconocimientos como los Latin Grammy, como el Premio Goya de España, presentaciones internacionales, como los conciertos sinfónicos que ellos han querido emular burdamente, todo lo que nosotros hemos hecho por darle brillo a este grupo ellos lo han querido imitar pero sin calidad, por eso pido a las autoridades que esto se termine", dijo Antonio Méndez.

El conflicto empezó hace dos años

Arturo Ortiz explicó que desde que comenzó este conflicto con la señora Yolanda Almazán, hace ya casi dos décadas, ellos siempre han estado abiertos al diálogo y a la negociación, pero la otra parte parece no estar interesada en hablar pero sí en quitar de en medio a La Única Internacional Sonora Santanera.

"Obviamente porque ellos saben que ésta es La Sonora Santanera de verdad, por lo tanto tenemos los mejores eventos, más trabajo, estamos con Televisa, pero sobre todo el apoyo del público que es primordial, entonces ellos sienten el peso muy fuerte y dicen que los estamos perjudicando, cuando es al revés, ellos todavía ni nacían cuando nosotros ya estábamos aquí, que me digan un éxito que hayan tenido, María Fernanda es la que los ha levantado honestamente, pero en realidad es una agrupación que carece de calidad musical, porque ellos no conocen el trabajo del maestro Colorado y nosotros sí porque fuimos sus discípulos durante muchos años", señaló Arturo Ortiz.

Ortiz aseguró que no buscan dinero o algún tipo de compensación, simplemente que este problema se acabe y que si ellos quieren seguir trabajando como La Sonora Santanera lo hagan, porque tienen su reserva (que sólo corresponde al concepto de grupo musical) y ellos tienen la marca (que abarca el grupo musical y todo lo que se genere en torno a él), y en caso de perder el pleito, Arturo Ortiz considera que el público no necesita ver el nombre para saber cuál es la agrupación original y quién tiene la trayectoria.