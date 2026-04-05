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LAISHA WILKINS HABLA DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

Por El Universal

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
LAISHA WILKINS HABLA DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

LAISHA WILKINS USA SUS REDES SOCIALES PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA QUE AQUEJA A NUESTRO PAÍS; SARCÁSTICA Y MORDAZ, LA ACTRIZ CUESTIONÓ A SUS SEGUIDORES ACERCA DE CUÁL SERÍA SU DESTINO, DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA, AL SUGERIR QUE EN GRAN PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA SE VIVEN MOMENTOS TENSOS, DETONADOS POR LA FALTA DE SEGURIDAD. HACE UNOS DÍAS, LA TAMBIÉN CONDUCTORA ESCRIBIÓ EN SU CUENTA DE X UN POST QUE NO HA PASADO DESAPERCIBIDO Y QUE YA CUENTA CON MÁS DE 300 MIL VISUALIZACIONES Y REBASA LOS MIL COMENTARIOS. 

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