Lalo Salazar confirma estar en una nueva relación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Eduardo "Lalo" Salazar confirma que está dándose una nueva oportunidad en el amor, tras su ruptura con Laura Flores, después de que comenzaran a circular una serie de fotografías donde el conductor aparece besando a una mujer.

La tarde de ayer miércoles, diferentes medios de comunicación publicaron las imágenes en donde Salazar aparece junto a una joven; ambos camuflados por las gorras que traían puestas; su acompañante se despojó de la visera al poco rato, dejando su rostro en la completa visibilidad.

Las fotografías y videos fueron tomados en "Despecho", un famoso club nocturno, en que se les vio riendo, tomando un trago y besándose, motivo por el que varios medios mostraron las imágenes, sobre todo, por la polémica que giró en torno a Lalo, tras su ruptura con Laura Flores, en febrero pasado.

Y, si bien, cuando Lalo y Laura terminaron su noviazgo, de poco más de tres meses, el conductor optó por el hermetismo, en esta ocasión, ya salió a aclarar que la joven con que fue captado es su nueva pareja, por la quien pidió respeto.

"Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona, efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita, lo único que pido es respeto a su vida privada", dijo a través de una historia de Instagram.

Aprovechó, además, para pedir a medios de comunicación, y a la opinión pública en general, no hablar más de Laura, ni alimentar los rumores que tuvieron lugar, luego de su ruptura, cuando se insinuó que la actriz había recurrido a la violencia física y verbal durante una presunta discusión entre los dos.

"Me parece inadmisible que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores; la relación que tuvimos fue algo muy bonito y, como he dicho antes, Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos, gran mujer, gran mamá, estupenda actriz y cantante", ahondó.

La intervención de Salazar, ya se sugiere en redes sociales, tendría que ver con los comentarios que están haciendo algunos usuarios que han comparado la apariencia física de quien fuera su novia y su actual pareja.

"Nadie tiene derecho de hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo, o de una competencia todas las mujeres merecen respeto y admiración".