ROSALÍA LANZA EL VIERNES ‘LUX’, FILTRADO EN REDES SOCIALES
ROSALÍA LANZA ESTE VIERNES SU NUEVO ÁLBUM, ‘LUX’, AUNQUE SUS SEGUIDORES YA HAN PODIDO ESCUCHAR UN DISCO QUE SE FILTRÓ AYER EN LAS REDES SOCIALES DESPUÉS DE QUE EL MARTES POR LA NOCHE UNO DE LOS TEMAS ESTUVIERA BREVEMENTE DISPONIBLE EN UNA PLATAFORMA. LUX’, EL CUARTO DISCO DE ESTUDIO DE ROSALÍA, SE FILTRÓ POR COMPLETO ESTE MIÉRCOLES A TRAVÉS DE INTERNET, PESE AL HERMETISMO INICIAL QUE HABÍA RODEADO A TODO EL PROYECTO, QUE EMPEZÓ A TOMAR CUERPO REAL CUANDO EL PASADO 13 DE OCTUBRE LA ARTISTA PUBLICÓ EN LA PLATAFORMA SUBSTACK UN FRAGMENTO DE UNA PARTITURA BAJO EL TÍTULO ‘BERGHAIN’.
