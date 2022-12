Lamar Jackson se disculpa por tuit vulgar hacia fanático

OWINGS MILLS, Maryland EEUU (AP) — Lamar Jackson se disculpó por un tuit vulgar que publicó después de la derrota de Baltimore el fin de semana pasado, diciendo el viernes que estaba molesto y por ello había reaccionado de esa manera.

Jackson no había estado disponible para hablar desde que sucedió el hecho el domingo.

"Solo reaccioné en el momento. Estaba molesto. No estaba pensando lo que hacía", dijo. "Me sentía amargado, sí, amargado. Siento que debes estar enfadado después de una dura derrota. Sin sonreír. De hecho, los fanáticos también deberían estar molestos porque perdimos, pero no enfadados con nosotros. Hicimos el intento.

"Pero pasó. Me disculpo si herí sentimientos".

Después de la derrota de los Ravens por 28-27 ante Jacksonville el domingo, un fanático sugirió que Baltimore debería dejar que Jackson se convirtiera en agente libre. El quarterback respondió en un tuit, que después fue borrado, diciendo que la persona "nunca había olido un balón de fútbol americano" y utilizó un lenguaje vulgar que miembros de la comunidad LBGTQ dijeron que era ofensivo.

Jackson dijo que estaba molesto después del partido y que el mensaje del aficionado fue lo primero que vio en las redes sociales.

"Simplemente me rompí el alma jugando, todo mi equipo lo hizo, también los coaches; eso es lo que vi y simplemente reaccioné", dijo. "Fue mi error".

Jackson dijo que su novia le recomendó que borrara el mensaje.

Cuando se le preguntó qué fue lo que aprendió del incidente, Jackson dijo: "Hay niños observando. No necesito que los niños digan eso. Simplemente fíjate qué dices. Trato de mantenerme alejado de Twitter si algo así sucede. Deseo que no volvamos a perder".

A inicios de semana, el coach de los Ravens, John Harbaugh, dijo que le comentó a los jugadores que eviten Twitter justo después de un partido, en especial cuando pierdan.