LAMB OF GOD PRENDE AL PALACIO DE LOS DEPORTES

Una marea negra cubre el Palacio de los Deportes la noche del martes. Listos para ver el show de la banda de groove metal Lamb of God, sus seguidores llevan el uniforme oficial de cualquier concierto de metal, así como playeras no sólo de Lamb of God, sino con otros nombres como Iron Maiden, Megadeth o Misfits.

A las 22:00 horas por fin salen los intérpretes de “Memento mori”. Como parte de su paso por Latinoamérica por la promoción de su más reciente álbum Omens (2022), Lamb of God ofrece un show de hora y media que no deja nada más qué desear: la voz gutural de Randy Blythe, suena igual que en las grabaciones de estudio al igual que las guitarras de Mark Morton y Willie Adler, y el bajo de John Campbell.

Su nuevo baterista, Art Cruz, también deja todo de sí haciendo honor a muchos de los temas que inmortalizará Chris Adler, desde que la banda se fundó a mediados de los 90 hasta su salida en 201.

“Walk with me in Hell” (camina conmigo en el infierno), “Omerta”, “Omens” y “512” son algunas de las canciones que retumban en el Palacio de los Deportes entre gente haciendo headbanging y mosh pit (círculos en los que todos se golpean y bailan al ritmo de la música).