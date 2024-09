Lana del Rey se casa en secreto

La cantante Lana del Rey se casó en secreto con Jeremy Dufrene de 56 años (guía turístico de caimanes) en una ceremonia en Des Allemands, Luisiana, un mes después de que se hiciera pública su relación. La pareja contrajo matrimonio el jueves, pero hoy el periódico británico "Daily Mail" publicó fotos de la boda en las que se ve a la intérprete de "Born to die" caminando hacia el altar del brazo de su padre con un vestido de novia blanco largo y un ramo de flores en la mano.

En las imágenes también se puede ver que la artista cantante estadounidense de 39 años, lleva el pelo recogido, que estaba visiblemente emocionada y con una gran sonrisa en el rostro

Por su parte, Dufrene lució un traje negro con camisa blanca y unos zapatos de color café.

La pareja se casó en el pantano donde Dufrene trabaja y realiza las excursiones en barco para los turistas.

A la boda asistieron los dos hermanos de Lana del Rey -cuyo nombre real es Elizabeth Grant-, Caroline Grant y Charlie Hill-Grant, pero no se vio a su madre, por lo que no está claro si estuvo presente en la ceremonia.

La ceremonia se realizó después de que se confirmara que la pareja obtuvo una licencia de matrimonio en la Oficina del Secretario de la Parroquia de Lafourche en Luisiana el lunes 23 de septiembre, según la revista "People".

Este es el primer matrimonio para Del Rey y el segundo para Dufrene, quien tiene tres hijos.

La pareja se conoció en el año 2019, cuando la cantante participó en una de las excursiones de Dufrene y, según dijo una fuente al medio británico, "ella quería hacer un recorrido en barco porque es algo muy importante en Luisiana, pero nunca esperó enamorarse de un capitán de barco de caimanes".

Los rumores de un romance entre ambos se desataron en mayo de 2024, cuando la cantante lo etiquetó en una publicación de Instagram en la que se refirió a él como "mi chico".

Luego, en agosto de este año, surgieron imágenes de Dufrene y de la intérprete de "Summertime sadness" caminando de la mano en el Festival de Leeds en Inglaterra donde actuaba la artista, lo que intensificó las especulaciones, según informó la revista.

Sin embargo, del Rey confirmó su relación recién en septiembre, cuando la pareja asistió al matrimonio de la modelo Karen Elson con el dueño de Electric Lady Studios, Lee Foster en Nueva York, donde fueron fotografiados de la mano.