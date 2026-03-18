Lanzan piñata de Alfredo Adame tras noquear a Carlos Trejo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El pasado domingo se vivió la primera edición de

, el evento de box organizado por

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que superó un récord en YouTube al convertirse en lamás vista al llegar apersonas conectadas de manera simultánea.En ese sentido, lamarcó un importante precedente en el mundo del entretenimiento, al combinar elcon polémicas personalidades del espectáculo, comoquien subió al ring para poner fin a una rivalidad de décadas con el cazafantasmasEl enfrentamiento se convirtió en tendencia y el llamado "" se llevó eldel campeonato y la admiración del público, quienes no dejan de celebrar sucon imágenes y clips virales. Por este motivo, la foto de ladel triunfo dese convirtió en tendencia por el gran parecido.Con unos icónicosy elque utilizó el conductor de, ladese volviópor enmarcar su triunfo.Además, ladel también actor lleva emblemáticos detalles como eldecon lascomo en el clipdel momento donde anunciaron al ganador y elque no se movió de lugar durante la pelea.A pesar de que la pelea terminó con un, otro momento que acaparó reflectores fue elque Trejo le dio apara limar asperezas del pasado y convertir este encuentro en algo trascendental.