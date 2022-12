Las 5 claves para ver "Harry & Meghan" que se estrena en Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Dicen que es la serie documental que ha puesto nerviosa a la corona británica. Que en ella se verán varios secretos monárquicos y, además, se verá a un Harry, hijo de Lady Di y el príncipe Carlos junto con su pareja Meghan, con una fuerte presencia que quizá no tendrían de haber seguido en el Palacio de Buckingham, al que renunciaron en 2020.

"Harry & Meghan" es una serie que se estrena este jueve en Netflix y cuyos avances han cimbrado desde ya a todo el orbe.

"Nadie conoce toda la historia, nosotros sí", dice en tono serio Harry algo que para algunos analistas es amenazante y raya en la mercadotecnia.

¿Pero qué debe tomarse en cuenta para alistarse y ponerse frente a la pantalla? Aquí te decimos cinco puntos a seguir.

Cinco claves para ver "Harry & Meghan"

-Harry y Meghan ya no reciben apoyo económico del reino desde principios del año pasado. Eso sí, conservaron el título nobiliario de Duques de Sussex. Se dice que la pareja se embolsó muchos millones de dólares para aceptar hablar de su vida, relación y pasado, en el serial de Netflix.

-Se comenta que Harry quedó tan afectado tras la muerte de su madre, mientras era perseguida por paparazzis, que decidió en común acuerdo con su pareja el salir del entorno real, para no repetir la historia. "Queremos contar la nuestra propia", ha dicho Meghan al respecto.

-A fines de 2020 la pareja se "divorció" del Palacio Real. Y en los albores del 2021 confirmaron la devolución de sus títulos nobiliarios militares y renuncia de patrocinios, pues no les interesaba ser representantes de la Reina Isabel II en el mundo. Se mudaron a EU donde comenzaron un proyecto en Spotify y firmaron acuerdos para generar contenidos, incluida la serie de seis episodios.

-Harry tenía 13 años cuando falleció su madre; en 2016 conoció a Meghan y dos años después se casó con ella. Se prevé que en el documental haya mucho material de eso y que ella, como lo hizo para el New York Times en 2020, hable de su aborto espontáneo que pudo ser provocado, según su visión, por el acoso de la prensa.

-Meghan Markle fue actriz en series como "Fringe" y "CSI Miami", ya casada con Harry escribió un artículo sobre los prejuicios hacia la mestruación femenina y se ha calificado a sí misma como feminista, algo que en la corona británico, de acuerdo con gente cercana, incomodó en su momento.