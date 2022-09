Las polémicas que han marcado la vida de Alejandro Fernández

A-AA+

La fama que Alejandro Fernández ha alcanzado, en 30 años de carrera es tal, que cualquier cosa que haga, así sea compartir una simple foto en sus redes sociales, se convierte en noticia a las pocas horas; como sucedió hace un par de días, cuando publicó una serie de fotografías donde lucía muy relajado, pero eso sí, con un vestuario y accesorios carísimos que en conjunto suman más de 2 millones de pesos.

Las críticas comenzaron a lloverle en todas las redes sociales, ocasionando gran polémica, ya que no sólo recibió burlas, también varios mensajes homofóbicos en los que lo atacaban por usar ropa más femenina. Pero esta situación está lejos de ser la única polémica a la que "El Potrillo" se ha enfrentado, en su historial cuenta con varios momentos que lo han mantenido en el foco de los reflectores.

Un accidente que casi le cuesta la vida

En 2015, muy cerca de Zapopan, Jalisco, Alejandro sufrió un aparatoso accidente que dejó a su camioneta totalmente destruida. Aunque al principio se negó la presencia del cantante dentro del vehículo, a las pocas semanas de este suceso fue el propio Alejandro quien confirmó que sí viajaba en el coche en el momento del impacto y que estaba vivo gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tras estas declaraciones hubo quienes aseguraron que el famoso iba alcoholizado y a excesos de velocidad, pero sobre ese asunto prefirió no hablar.

Fue fotografiado en estado inconveniente

"Pues qué les digo... ¡La fiesta se puso buena!", fue como, en 2016, Alejandro Fernández respondió en Twitter tras la aparición de unas imágenes donde se puede ver con el torso desnudo y abrazado a un par de jóvenes, durante una fiesta en Las Vegas, Nevada; algo que de inmediato desató críticas por el estado inconveniente en el que se encontraba, pero también creó todo tipo de especulaciones sobre sus preferencias.

No pasó mucho tiempo para que emitiera un comunicado, en el que reflexionó sobre cómo todos estamos expuestos al escrutinio público, con la llegada de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, además fue tajante sobre cómo la gente se ha convertido en juez, sin siquiera saber lo que sucedía.

"Hoy me he estado riendo de las penosas fotos que me tomaron en el XS de las Vegas durante la fiesta y despedida de soltero de unos buenos amigos. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado. El día de hoy TODOS estamos expuestos ante los medios y tenemos que ser un poco más conscientes y cuidadosos de nuestras acciones, pues los teléfonos y las redes, tristemente han acabado con nuestra privacidad e intimidad", se leía en ese comunicado.

Su largo historial con el alcohol

Pero las borracheras no terminaron ahí, porque entre 2017 y 2019 se presentó en varios palenques totalmente alcoholizado, por lo cual tenía un comportamiento errático y protagonizó varios numeritos, como vomitar en pleno escenario o caer de bruces por no poder sostenerse; incluso, en la Feria de Querétaro en 2017, pidió a los presentes que no grabaran nada, porque no quería que su comportamiento se viera en las noticias.

Criticas por su forma de vestir

Quién no recuerda esa fotografía de 2016, que fue tomada en un elevador donde "El Potrillo" iba vestido con una gabardina blanca, un gorro a tono y lentes oscuros, desde ese momento se le comenzó a comparar con las señoras adineradas de Polanco, o cuando en septiembre de 2019 salió a cantar usando una chalina negra, por lo cual le llegaron a decir en las redes sociales que se parecía a Chavela Vargas.

Es desalojado de un avión

Cómo olvidar cuando en 2018 fue bajado de un avión, porque no sólo abordó alcoholizado, sino que asustó a los pasajeros, al mostrarles un video de un accidente aéreo que acababa de ocurrir en Monterrey, mientras gritaba "Ojalá no nos pase lo mismo"; aunque después se justificó diciendo que estaba cansado por un largo viaje y lamentaba que eso hubiera pasado.