CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Esta noche se conocerá, finalmente, cuál de las cintas nominadas a

, por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevara el

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; si bien, son 10 los títulos, considerados en esa categoría, en realidad, son sólo dos de ellas las que se disputarían el título, se trata de "" ("Pecadores") y "" ("Una batalla tras otra").Horas antes de la gala, se respira cierto desconcierto; es un hecho que la película de("One blattle after another") se ha llevado una, al ser elogiada como una de las mejores producciones cinematográficas del año pasado.Hasta el momento, cuenta con un, un, un, un ACE Eddie, un DGA, un WGA y un SAG.Y, aunque el título de la epopeya de acción política -como ha sido descrita por ""- ha sonado más veces, en diferentes premiaciones, expertos en cine aseguran que el hecho de que "" recibiera el reconocimiento de los, los SAG y los WAG, "la" de galardones, la podrían convertir en la posible ganadora.Cabe destacar que ambas fueron producidas por, así que, cualquiera que saliera ganadora, se convertiría en unpara el estudio de cine y entretenimiento estadounidense que, en la actualidad, se enfrenta a unaLas predicciones de "", revista especializada en cine, apuntan a que la película desería la ganadora y, hasta ofrece una lista, en orden de posibilidades -de la mayor a la menor-, de las cintas que podrían darle batalla.Este es el orden:"Hamnet""Sentimental Value"Frankenstein"Marty Supreme""O agente secreto""Train dreams""Bugonia""F1".