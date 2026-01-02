Laura Flores se dice lista para volver a enamorarse en 2026

El 2025 fue un año de intenso trabajo para la actriz y cantante Laura Flores, marcado por su participación en una serie, una telenovela y nuevos proyectos musicales. Sin embargo, también enfrentó un momento amargo tras su ruptura con el periodista Lalo Salazar, una relación en la que se le veía profundamente enamorada.

Al hacer un balance de lo vivido durante el año, la actriz se sinceró sobre su vida personal y habló de su disposición para volver a enamorarse en 2026. "Sí, hoy no, pero claro que sí. Yo estoy viva y tengo mi corazón y mis sentimientos", expresó en una entrevista con el programa Sale el Sol.

La intérprete de "Te felicito" aclaró que no desea estar sola, pero tampoco quiere estar "mal acompañada". Además, compartió que atraviesa un momento de gratitud, pues considera que recibió muchas bendiciones y siente que la vida le sonríe. "Me sonríe a mí, le sonríe a Lalo y que nos sonría a todos", comentó.

Actualmente, Lalo Salazar mantiene una nueva relación sentimental, mientras que Flores se encuentra enfocada en su carrera y en su familia, luego de adquirir recientemente una casa cerca de Orlando, Florida, para estar más cerca de la universidad donde estudian sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una relación corta pero intensa

Laura Flores y Lalo Salazar se conocieron en el año 2000 durante una emisión del programa Hoy, encuentro que derivó en una amistad. A principios de 2025, la actriz acudió como invitada al programa Despierta, donde el periodista es conductor, y fue entonces cuando iniciaron una relación sentimental.

El romance se hizo público a finales de febrero y duró casi cuatro meses. Durante ese tiempo, la pareja compartía fotografías de sus momentos felices en redes sociales. No obstante, el final de la relación fue especialmente difícilpara la actriz.

Tras la ruptura, surgieron especulaciones sobre los motivos de la separación, desde una supuesta propuesta de matrimonio hasta desacuerdos relacionados con la compra de un departamento. Fue el 9 de junio cuando Laura emitió un comunicado anunciando el fin del noviazgo.

Posteriormente, en una entrevista con el programa De primera mano, la actriz reveló que desconoce con certeza la razón de la ruptura, aunque considera que pudo estar relacionada con un episodio de salud. Explicó que padece ataques de hipoglucemia, una condición que provoca una baja repentina de azúcar en la sangre.

"Me dan a veces ataques de hipoglucemia, se me baja el azúcar y te pones muy nervioso, muy ansioso; se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal", relató. Laura explicó que pidió comida de manera urgente porque temía desmayarse, y reconoció: "Creo que lo asusté por cómo lo dije".

Según contó, Salazar le pidió que no le gritara y ella se disculpó. Aunque después del episodio se sintió mejor, el periodista dejó de comunicarse con ella e incluso la habría bloqueado.

Entre lágrimas, Laura expresó su sorpresa por lo intenso del romance y por la ilusión que llegó a sentir. "No sucedió y tampoco es que yo me haga la víctima. Aquí no hay malvados. Yo no soy la princesa ni la víctima y allá no hay ningún villano", afirmó.

La actriz añadió que tras la ruptura se sintió como si estuviera en caída libre, una experiencia inesperada. Asimismo, luego de los ataques que recibió por los rumores, Lalo Salazar salió en su defensa, asegurando que ella es una gran mujer y que ambos acordaron terminar la relación.