Laura Zapata, esperanzada en que habrá justicia en caso de su abuela

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- "Esto es un trabajo por mi abuela, por su nombre y su honor", dice contundente Laura Zapata, al saber que hay tres personas vinculadas a proceso, por el maltrato que le habrían hecho a su familiar en un asilo, hace dos años.

Entre los detenidos se encuentra la enfermera que habría violentado físicamente a Eva Mange, quien llegó a presentar nueve lesiones en el cuerpo y que falleció en junio pasado a los 104 años.

El caso data desde enero de 2021, cuando la actriz denunció los hechos y las autoridades del Estado de México intervinieron y suspendieron las actividades del recinto por algunos días, provocando el enojo familiar de los otros inquilinos.

"Sé que estaba grande, pero no murió por eso, sino por todo lo que sufrió ahí. Hay que luchar por el respeto a las personas de la tercera edad que dependen de cuidadoras o enfermeros y sobre todo regular lo que sucede en los asilos", indica vía telefónica.

La actualización de la denuncia se la dio su abogado ayer su abogado. Hasta este jueves desconoce quiénes sean las otras dos personas vinculadas a proceso y si tendrá que ir a ratificar la denuncia, lo cual haría sin problema.

"Ahora es una buena noticia que me hace tener fe, esperanza, de que quienes tienen a su cargo a personas de la tercera edad y abusan de ellas, son castigados", subraya.

Recuerda que el caso de su abuela no fue el único, pues se dio cuenta de la existencia de otra mujer en malas condiciones y dio aviso a sus familiares.

"Estaba muy maltratada y la familia no sabía. A ella la sacaron el sábado y el lunes falleció en su casa. Ya llevo casi dos años en esto y me parece que hay una gran impunidad la que se vive, yo vi apatía y maltrato a los viejos. Hay una podredumbre tras las puertas de esos lugares, eso es lo que hay que castigar, señalar, contar", puntualiza.

Lamenta que el asilo esté ahora en funcionamiento y reitera que la enfermera la engañó durante la estancia de su abuela, enviándole fotos falsas de que todo estaba bien.

"Ella tiene muchas cosas que pagar, porque además del daño físico, los empujones y golpes (que daba), sostenía relaciones sexuales en el cuarto de mi abuela y eso está confesado por personas", indica.