LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

La nostalgia toma forma en bloques. LEGO presentó oficialmente "La Casa de Snoopy", un set de colección inspirado en la clásica historieta "Peanuts", que apunta directo al corazón de los fans que crecieron con las aventuras del carismático beagle creado por Charles M. Schulz.

Este lanzamiento se suma a la aclamada línea LEGO Ideas, reconocida por convertir propuestas icónicas en piezas de exhibición altamente detalladas. En esta ocasión, la protagonista es la inolvidable caseta roja de "Snoopy", ese pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y llenas de humor.

El set ya puede reservarse en tiendas oficiales de LEGO México, pero su lanzamiento oficial será el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa, aunque se anticipa una alta demanda entre coleccionistas y seguidores de "Peanuts". Por ello, se recomienda asegurar la preventa, ya que podría convertirse en uno de los sets más buscados del catálogo LEGO Ideas 2026.

El precio oficial en México será de 1,999 pesos mexicanos, con un límite de compra de tres unidades por cliente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí