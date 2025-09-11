logo pulso
LEGO lanza set especial de Día de Muertos con altar y calavera

El set incluye una calavera y un altar, representativos de la festividad mexicana.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 01:13 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- LEGO ha sorprendido con una nueva colección que fusiona una tradición mexicana con figuras armables para conmemorar el Día de Muertos.

Este set cuenta con dos modelos diferentes en una sola pieza: Calavera LEGO y Altar LEGO. Este es un adorno asombroso y accesible para todas las personas y familias que regularmente coleccionan y arman piezas de Lego.

Como era de esperarse, la figura armable es demasiada vistosa y representativa de esta festividad mexicana donde se respeta adecuadamente el simbolismo, los colores y el profundo significado que tiene para los mexicanos.

¿Cuánto cuesta y dónde adquirir el Lego de Día de Muertos?

Puedes adquirir este set directamente en la tienda oficial de LEGO, tanto línea como en algún establecimiento físico donde se distribuya esta marca de juguetes coleccionables.

El precio es de $349 pesos y tiene 231 piezas para armar; de un lado se puede ver una calavera muy colorida con flores de cempasúchil y del otro un altar en miniatura con una ofrenda, con velas, pan de muerto, frutas y todo lo que tradicionalmente se coloca en una ofrenda.

