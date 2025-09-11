logo pulso
Martha Lidia Pérez, nueva titular de la CNB

Es abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal, Penal y Criminología

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 12:50 p.m.
A
Tras un proceso de selección abierto y a casi un mes de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que Martha Lidia Pérez Gumecindo, abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal, Penal y Criminología, será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue el responsable de anunciar la designación tras explicar que se buscó un perfil integral, con especial énfasis en las opiniones y comentarios de la ciudadanía, además de su trayectoria, experiencia, compromiso, empatía con las víctimas y su capacidad técnica.

