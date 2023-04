Leonardo García le da último adiós a Andrés García en redes sociales

La tarde de este miércoles, amigos, fans y gente cercana a Andrés García se reunieron en el puerto de Acapulco para despedirlo y honrar su memoria. Aunque en los últimos meses el actor se mantuvo alejado de sus hijos, Leonardo García hizo a un lado todos los problemas y asistió al funeral de su padre.

A su llegada al lugar, García reveló que su intención sí era reconciliarse con el primer actor, incluso intentó reunirse con él, pero la muerte los sorprendió y evitó que pudieran verse por última vez.

"Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia", dijo a los medios de comunicación, entre ellos el programa "El gordo y la flaca". El también actor se mostró bastante afectado por la partida de su padre y no pudo evitar las lágrimas al mirar el féretro de su parte.

Sin embargo, fue a través de las redes sociales que decidió darle el último adiós al protagonista de "Pedro Navaja" esto con un emotivo mensaje en el que no sólo dejó claro el amor que siempre sintió por él, también la gran admiración que le tenía.

"Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacía falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración", escribió junto a varias fotografías en las que aparecen juntos.

Asimismo, se dijo incapaz de poder expresar el gran dolor que le deja la muerte de su padre, eso sí aseguró que algún día volverán a reencontrarse, hasta entonces llevará con él los recuerdos, las lecciones y las palabras que le dejó en vida.

"Siempre estarás conmigo papá y sé que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz", agregó.

Como era de esperarse, amigos y algunas personalidades del medio del espectáculo le expresaron sus más sinceras de condolencias, entre ellos Mané de la Parra, Fabiola Campomanes, José Ron, Mauricio Mancera, Víctor González y Montserrat Oliver.