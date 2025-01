El misterio detrás de la muerte de Liam Payne

Liam Payne, el exmiembro de One Direction, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones debido al consumo de sustancias ilícitas, incluso antes de su caída desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Según su amigo Roger Nores, un empresario argentino que viajaba con él en Sudamérica y que actualmente enfrenta acusaciones por abandonar al cantante de "Little Things" en el momento de su fallecimiento en octubre pasado, Liam fue reanimado en al menos dos ocasiones en años anteriores debido a su adicción.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por "TMZ", Nores explicó que en 2024 Liam entró y salió de rehabilitación con la esperanza de superar su abuso de narcóticos, pero su dependencia empeoró, llevándolo a consumir drogas más fuertes, como la heroína. Aparentemente, estuvo en un centro de rehabilitación en España en marzo, pero sufrió una recaída en abril que requirió que fuera revivido.

En septiembre de 2023, Liam sufrió una intoxicación grave que lo puso en peligro y fue hospitalizado en Italia durante tres días. Además, fue ingresado nuevamente en un centro médico en Londres en dos ocasiones a finales de ese mismo año, en una de ellas siendo trasladado en ambulancia y reanimado.

Nores insiste en que no tiene responsabilidad en la muerte de su amigo y expresó: "Yo era un amigo que lo amaba mucho, que lo ayudaba desinteresadamente en todo lo que podía, que gastaba mi propio dinero para ayudarlo, y aun así no era suficiente."

Aunque Roger y Liam se hospedaban en hoteles diferentes, el padre de Liam, Geoff Payne, informó a las autoridades que Roger se presentó en mayo de este año ofreciéndose a cuidar de su hijo, sugiriendo que no estuviera solo y se mantuviera activo. Roger visitó a Liam tres veces antes de su muerte, y aunque algunos empleados del hotel reportaron comportamientos erráticos por parte del cantante, Nores insiste en que lo en perfectas condiciones.

Nores asegura que el Hotel CasaSur no tenía un médico disponible las 24 horas y que no garantizó la seguridad de Liam cuando murió. Dijo que un supervisor sabía que el cantante estaba intoxicado y borracho, pero no se le brindó atención médica. "Una persona mundialmente famosa se encontraba internada con evidentes síntomas de estar atravesando una crisis provocada por la ingesta de medicamentos en ese preciso momento, y allí ni siquiera hicieron el esfuerzo de suplir su omisión legal de contar con un médico las 24 horas", comentó Roger en los documentos.