La Emotiva Propuesta de Matrimonio de Mane de la Parra a Ligia Uriarte

Con un letrero luminoso que decía "Marry me" de fondo y bajo el cielo nocturno, así fue como Mane de la Parra sorprendió a su pareja, Ligia Uriarte, actriz de "El Ángel de Aurora", con una romántica propuesta de matrimonio.

Los enamorados compartieron la noticia a través de redes sociales, publicando fotos del mágico momento. Además, Mane mostró en videos cómo preparó el escenario: pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el piso, velas alrededor de una alberca y luces blancas y amarillas que iluminaban el ambiente.

La pedida de mano estuvo acompañada de familiares cercanos y figuras del entretenimiento, como Julián Gil, e incluso un mariachi que dio un toque especial a la celebración.

Emocionada, Ligia expresó su felicidad en Instagram: "¡Hoy, mañana y siempre sí! ¡Te amo! Gracias por hacer este momento el más mágico y especial, rodeado de nuestros amigos más cercanos y familia."

También compartió que había soñado con esta etapa de su vida, y que Mane había superado todas sus expectativas: "Me llena de ilusión compartir mi vida contigo! Eres el mejor cómplice, amigo, novio y ahora futuro esposo. ¡Contigo siempre y sí a todo! Te amo."

Ligia lució la joya que recibió como símbolo de su compromiso: una piedra azul brillante diseñada especialmente para ella.

Mane de la Parra no tardó en agradecer a quienes hicieron posible la sorpresa, publicando: "A todos mis amigos, primos y familia cómplices por acompañarnos esta noche." Luego añadió: "SHE SAID YES (Ella dijo que sí)."

En las fotografías, se ve al cantante de rodillas frente a su futura esposa, mientras la pirotecnia adornaba sus espaldas. Los tortolitos brindaron por su futuro juntos.

Ligia Uriarte ha trabajado en proyectos como "Navidad en vivo" y "Sin miedo a la verdad". También se ha destacado en el modelaje, siendo finalista de Nuestra Belleza Latina en 2016 y considerada para Miss Houston en 2014. Estudió comunicaciones y televisión en la Universidad de St. Thomas en Texas.