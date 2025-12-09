LIDERA LOS GLOBOS DE ORO

LOS ÁNGELES.- ´One Battle After Another´, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

A la película, inspirada en la novela ´Vineland´ de Thomas Pynchon y que sigue a un exrevolucionario (DiCaprio) que trata de encontrar a su hija, perseguida por un exmilitar estadounidense, le siguen ´Sentimental Value´, del noruego Joachim Trier, con 8; ´Sinners´, de Ryan Coogler, con 7; ´Hamnet´, de Chloè Zhao, con 6, y ´Frankenstein´, de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña ´The Secret Agent´, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española ´Sirat´, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

´One Battle After Another´ competirá en la categoría de musical o comedia con ´Blue Moon´ (Richard Linklater), ´Bugonia´ (Yorgos Lanthimos), ´Marty Supreme´ (Josh Safdie), ´No Other Choice´ (Park Chan-wook) y ´Nouvelle Vague´ (también de Linklater).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que su protagonista, Leonardo Dicaprio, opta a mejor actor de comedia o musical junto a Timothée Chalamet, nominado por ´Marty Supreme´, que se estrena el 25 de diciembre en EE.UU.; George Clooney, por ´Jay Kelly´; Ethan Hawke, por ´Blue Moon´; el surcoreano Lee Byung-Hun por ´No Other Choice´, y Jesse Plemons por ´Bugonia´.

Del mismo modo, Paul Thomas Anderson aspira al galardón a mejor director junto a Coogler, Del Toro, Jafar Panahi (´It Was Just an Accident´), Joachim Trier (´Sentimental Value´) y Chloé Zhao (´Hamnet´).

Por su parte, ´Wicked: For Good´ se quedó sin nominación a mejor película musical, aunque su protagonista Cynthia Erivo sí fue reconocida con una candidatura a mejor actriz de comedia o musical.

Además de Erivo, están nominadas Rose Byrne (´If I Had Legs I´d Kick You´); Kate Hudson (´Song Sung Blue´); Chase Infiniti (´One Battle After Another´); Amanda Seyfried (´The Testament of Ann Lee´) y Emma Stone (´Bugonia´).