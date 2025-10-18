logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Fotogalería

Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

Sam Rivers, miembro esencial de Limp Bizkit, es recordado con cariño y admiración tras su fallecimiento. Descubre el legado musical que deja.

Por El Universal

Octubre 18, 2025 09:27 p.m.
A
Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, el mundo del rock se despidió de Ace Frehley, integrante de Kiss. Ahora, Limp Bizkit anunció la muerte de su bajista y miembro fundador, Sam Rivers, ocurrida este sábado.

A través de su cuenta oficial, la banda dedicó un emotivo mensaje a su colega, a quien describieron como alguien con "magia pura":

"Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido", escribieron, acompañado de una foto de Sam sobre el escenario.

Destacaron la luz que Rivers aportó desde la primera canción que tocaron juntos y recordaron los innumerables momentos compartidos, desde los más salvajes hasta los más tranquilos, que siempre cobraban un significado especial gracias a él.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros siempre", concluyó el comunicado, describiéndolo como una verdadera leyenda del rock.

Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal no revelaron la causa de muerte del músico.

En un comentario debajo de la publicación, DJ Lethal pidió a los fans de la banda que respetaran la privacidad de la familia de Rivers y tocaran su música todo el día en homenaje.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers
Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

SLP

El Universal

Sam Rivers, miembro esencial de Limp Bizkit, es recordado con cariño y admiración tras su fallecimiento. Descubre el legado musical que deja.

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California
Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California

SLP

El Universal

La pareja de famosos elige una luna de miel sencilla pero romántica en California

Pablo Pérez Lombardini triunfa en Morelia con La Reserva
Pablo Pérez Lombardini triunfa en Morelia con La Reserva

Pablo Pérez Lombardini triunfa en Morelia con La Reserva

SLP

AP

Julia, la guardabosques de La Reserva, enfrenta dilemas entre su familia y la naturaleza.

Nathy Peluso deslumbra en el Festival Cervantino con su música
Nathy Peluso deslumbra en el Festival Cervantino con su música

Nathy Peluso deslumbra en el Festival Cervantino con su música

SLP

El Universal

La cantante argentina Nathy Peluso se presenta en el marco del Festival Cervantino, cautivando al público con su talento musical.