Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, el mundo del rock se despidió de Ace Frehley, integrante de Kiss. Ahora, Limp Bizkit anunció la muerte de su bajista y miembro fundador, Sam Rivers, ocurrida este sábado.

A través de su cuenta oficial, la banda dedicó un emotivo mensaje a su colega, a quien describieron como alguien con "magia pura":

"Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido", escribieron, acompañado de una foto de Sam sobre el escenario.

Destacaron la luz que Rivers aportó desde la primera canción que tocaron juntos y recordaron los innumerables momentos compartidos, desde los más salvajes hasta los más tranquilos, que siempre cobraban un significado especial gracias a él.

"Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros siempre", concluyó el comunicado, describiéndolo como una verdadera leyenda del rock.

Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal no revelaron la causa de muerte del músico.

En un comentario debajo de la publicación, DJ Lethal pidió a los fans de la banda que respetaran la privacidad de la familia de Rivers y tocaran su música todo el día en homenaje.