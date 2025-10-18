Con saña, jornalero da muerte a su rival

TANQUIÁN. - Un jornalero que con saña dio muerte a su rival, al que golpeó con una piedra y luego le pasó encima su camioneta, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal y ahora se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado acusado de homicidio.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de Jesús “N” de 53 años de edad, quien fue señalado por el delito de homicidio calificado, tras ser detenido en flagrancia en el municipio de Tanquián de Escobedo, en la Huasteca Potosina.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en la zona centro frente a la cabecera municipal, en donde Jesús N. golpeó con una piedra en la cabeza a su rival, el cual cayó inconsciente y no conforme con ello todavía le pasó encima su camioneta hasta darle muerte.

En su intervención, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron el aseguramiento del señalado en exterior del lugar donde ocurrieron los hechos, el cual todavía los amenazó con la misma piedra con la que golpeó al ahora occiso, pero finalmente fue sometido y lo trasladaron a las instalaciones de la Delegación Quinta de la Fiscalía General del Estado.

El jornalero estará bajo resguardo de la Fiscalía potosina, hasta que se realice la audiencia de control de la detención, donde agentes del Ministerio Público buscarán la vinculación a proceso y llevar el caso a instancias que procuren justicia por la víctima.