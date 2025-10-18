En Foresta, detienen a abusivo mecánico

Por presunto abuso de confianza, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un mecánico e la colonia Foresta, se negaba a entregarle el carro a una clienta que no le reparó a pesar de que había recibido adelanto y además le faltaban autopartes.

Los policías soledenses acudieron a un taller mecánico ubicado en la calle Lagos de Moreno, luego de que una mujer reportara que un sujeto se negaba a entregarle su vehículo tras haberlo llevado a reparar, mostrando autopartes faltantes y habiendo entregado mil 500 pesos por adelantado.

En el lugar, los policías tuvieron contacto con el señalado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Gabino “N” de 37 años, contra quien la parte afectada solicitó proceder legalmente.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto abuso de confianza, además de darle lectura de sus derechos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

