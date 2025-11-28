Limp Bizkit traslada su concierto al Estadio Fray Nano en CDMX
El concierto de Limp Bizkit en CDMX se realizará en el Estadio Fray Nano en lugar del Estadio Azteca, en un evento que promete ser inolvidable para los fans.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El "Gringo Papi Tour 2025" de Limp Bizkit previsto para este sábado en la explanada del Estadio Azteca cambia de sede al Estadio Fray Nano, espacio que permitirá recibir a los fans sin complicaciones y con mejores condiciones para el flujo del público.
El concierto no solo marca el regreso de Limp Bizkit a la Ciudad de México; también será una noche nostálgica, pues el show servirá para honrar la memoria del bajista Sam Rivers, recientemente fallecido.
La banda de nu metal no viene sola, estará acompañada de varias bandas y el concierto será en formato festival. El lineup queda así:
Limp Bizkit
Bullet For My Valentine (la sorpresa del cartel)
311
Ecca Vandal
Riff Raff
Slay Squad
Para quienes ya tiene boleto, estos serán válidos en la nueva sede, no hay que cambiarlos ni hacer trámites adicionales, además las zonas, secciones y localidades se respetarán, así como las fechas y horarios.
Cómo llegar al Estadio Fray Nano
Para quienes llegarán en transporte público, el recinto tiene varias rutas accesibles:
Metro Mixiuhca y Velódromo (Línea 9).
Metrobús UPIICSA y El Rodeo (Línea)
Además, habrá zonas de descanso y espacios habilitados para mejorar la experiencia general de los asistentes.
El concierto que Limp Bizkit ofrecerá este sábado reunirá miles que forjaron su juventud, durante las últimas décadas, pero también a, aquellos que, en los últimos años, adoptaron uno de los géneros que establecieron, hereditarios de géneros como el grunge, rap, heavy metal y hasta influencias pop.
La última vez que la banda, famosa por sus éxitos como parte de "Break Stuff", "My way" and "My generation", visitó México fue en la edición 22 del Vive Latino; antes de ese encuentro, ya se había presentado dos veces.
