Regreso triunfal de Linkin Park a México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Después de una década de ausencia en México, Linkin Park regresó con un esperado concierto en el Estadio GNP, donde más de 65 mil fanáticos se reunieron para recibir a la banda con euforia.

La noche de este viernes estuvo llena de emociones, desde la interpretación de sus grandes éxitos hasta la bienvenida a su nueva vocalista, Emily Armstrong, quien protagonizó un momento especial al recibir un muñeco de Dr. Simi en pleno escenario.

Uno de los momentos más virales de la noche ocurrió cuando, en plena interpretación de "What I've Done", un fan lanzó un muñeco de Dr. Simi al escenario, un gesto que se ha convertido en tradición para los artistas que visitan México. Emily Armstrong no dudó en recoger el peluche y compartir la experiencia en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la vocalista publicó una foto sosteniendo el muñeco con el mensaje: "Put me in coach! Te quiero, ????????". La publicación rápidamente alcanzó más de 38 mil likes y comentarios llenos de cariño por parte de los fans mexicanos, quienes le expresaron su aprecio con frases como: "¡Viva México! Te amamos" y "You got a Dr. Simi toy, that's tradition in Mexico".

Este tipo de interacciones refuerzan la conexión entre los artistas y su público, mostrando cómo la cultura mexicana ha sabido dejar huella en los escenarios internacionales.

El gesto del Dr. Simi no solo es una muestra de cariño, sino que se ha convertido en un símbolo de hospitalidad y admiración por parte de los fans mexicanos hacia sus ídolos musicales.

El regreso de Linkin Park a México y la calurosa recepción de Emily Armstrong confirman que la banda sigue vigente en el corazón de sus seguidores. Con su nuevo álbum From Zero y una gira internacional en marcha, el grupo demuestra que su legado continúa y que su música sigue resonando con fuerza en todo el mundo.