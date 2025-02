Julián Figueroa sale a la luz en plena polémica

A tres meses de que se cumplan dos años de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, su nombre ha dado mucho de qué hablar, su madre, la actriz de 65 años, aseguró que si su hijo viviera estaría de acuerdo con su proceder con tal de defender a su nieto José Julián.

La también cantante denunció a su nuera Imelda Garza Tuñón por violencia familiar, confirmó que la joven tiene problemas con el alcohol y las drogas, y que aunque le ha ofrecido ayuda ella no ha aceptado, por lo que decidió proceder de manera legal ante el riesgo que tiene su nieto de siete años.

Maribel recordó que su hijo José Julián también tuvo problemas de adicción, pero la diferencia con Imelda es que él sí los aceptó y pidió ayuda, algo que Imelda no ha hecho, por ello la preocupación de Maribel que en conferencia de prensa lloró al reconocer los problemas de adicción de su nuera y lamentó que la relación con ella haya terminado de esta forma.

Imelda Garza defiende a José Julián

Si en algo siguen estando de acuerdo Imelda y Maribel es en salvaguardar la imagen de Julián Figueroa ante las especulaciones que han surgido en los últimos días sobre las supuestas "verdaderas causas de su muerte". algo que ha indignado a Imelda, pues en un video que compartió en sus redes lamentó que se hable de alguien que ya no se puede defender.

Dijo que su esposo Julián murió por un infarto al miocardio, que así lo dice el acta de defunción, y descalificó a aquellos que insinúan que la causa de la muerte de Julián en realidad es otra que la familia ocultó, por el contrario, reiteró que en ese momento la familia estuvo unida y todos vivieron con tristeza la partida de Julián a los 27 años.

"El motivo de su muerte es el infarto al miocardio, quién esté especulando otra cosa no solamente le están faltando el respeto a él, a mí también y a mi hijo José Julián, y se está poniendo en duda lo que en su momento dijimos como familia", expresó.

Imelda lamentó tener que estar pasando sola por este momento, y admitió que lo ideal sería que José Julián estuviera y pudiera dar su punto de vista, que fuera un intermediario entre su madre y ella.

"Se siente la ausencia de Julián, ha sido su tema muy tocado, despierta fibras en todas las personas que éramos cercanas a él".