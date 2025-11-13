Lista parcial de ganadores del Latin Grammy 2025

La parcial de ganadores de los Latin Grammy otorgados el jueves por La Academia Latina de la Grabación en Las Vegas.

POP

—Mejor álbum pop contemporáneo: "¿Y ahora qué?", Alejandro Sanz.

—Mejor álbum pop tradicional: "Bogotá", Andrés Cepeda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

—Mejor canción pop: "El Día del Amigo", Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibáñez, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).

ELECTRÓNICA

—Mejor interpretación de música electrónica latina: "Veneka", Rawayana y Akapellah.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: "Dtmf", Bad Bunny.

—Mejor interpretación de reggaetón: "Voy A Llevarte Pa Pr", Bad Bunny.

—Mejor canción de rap/hip hop: "Fresh", Trueno, compositor (Trueno).

ROCK

—Mejor álbum de rock: "Novela", Fito Paez.

—Mejor canción de rock (empate): "La torre", RENEE, compositora (RENEE); "Sale el sol", Fito Paez, compositor (Fito Paez).

—Mejor álbum de pop/rock: "Ya es mañana", Morat.

—Mejor canción pop/rock: "Desastres fabulosos", Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler, Conociendo Rusia).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: "Papota", CA7RIEL & Paco Amoroso.

—Mejor canción alternativa: "#Tetas", Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: "Fotografías", Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: "El último Baile", Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: "Novato Apostador", Eddy Herrera.

— Mejor álbum tropical contemporáneo: "Puñito de Yocahú", Vicente García.

—Mejor canción tropical: "Si antes te hubiera conocido", Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos y Karol G, compositores (Karol G).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: "Cancionera", Natalia Lafourcade.

—Mejor canción cantautor: "Cancionera", Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade).

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música banda: "4218", Julión Álvarez y su Norteño Banda.

—Mejor álbum de música tejana: "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)", Bobby Pulido.

—Mejor álbum de música norteña: "La Lotería", Los Tigres Del Norte.

—Mejor canción regional mexicana: "La Lotería", Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: "Y El Canto De Todas", Rafael Serrallet con Lviv Philharmonic Orchestra.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folclórico: "Joropango", Kerreke, Daniela Padrón.

—Mejor álbum de tango: "En Vivo 20 Años", Tanghetto.

—Mejor álbum de música flamenca: "Flamencas", Las Migas.

—Mejor canción de raíces: "Aguacero", Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío).

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz (empate): "Hamilton de Holanda Trío - Live In NYC", Hamilton De Holanda; "Cuba & Beyond", Chucho Valdés y Royal Quartet.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): "Legado", Marcos Witt.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): "Memóri4s (Ao Vivo)", Eli Soares.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Caju", Liniker.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "O Mundo Dá Voltas", Baianasystem.

— Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: "Caju", Liniker.

— Mejor álbum de samba/pagode: "Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)", Sorriso Maroto.

—Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: "Um Mar Pra Cada Um", Luedji Luna.

—Mejor álbum de música sertaneja: "José & Durval", Chitãozinho & Xororó.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: "Dominguinho", João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.

—Mejor canción en lengua portuguesa: "Veludo Marrom", Liniker, compositor (Liniker).

NIÑOS

—Mejor álbum de música latina para niños: "Los Nuevos Canticuentos", Canticuentos.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: "Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World", Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don´t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable", Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).

ARREGLO

— Mejor arreglo: "Camaleón", Cesar Orozco, arrreglista (Cesar Orozco y Son Ahead).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: "Cuarto Azul", Christian Molina, director de arte (Aitana).

COMPOSICIÓN

-Compositor del año: Edgar Barrera.

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "Cancionera", Jack Lahana, ingeniero; Jack Lahana, mezclador; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Natalia Lafourcade).

—Productor del año (empate): Rafa Arcaute y Federico Vindver; Nico Cotton.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: "#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso.

—Mejor video musical versión larga: "Papota (Short Film)", CA7RIEL & Paco Amoroso.

Slide 1 of 1

Previous

Next

Eddy Herrera llega a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año de la 26ª edición de los Latin Grammy, el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

Photo Metadata (1 of 1)

Date

Nov 13, 2025 5:07 PM

Headline

LATIN GRAMMY

Source

Invision

Notes

111225132307, 21334631,

Use information

Use of this content is for editorial purposes only. For inquiries regarding non-editorial uses, contact your