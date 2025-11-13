Más de 3 años sin justicia

En el caso del joven José Luis Elías Monsiváis, asesinado hace más de tres años, ya existen órdenes de aprehensión por cumplimentarse, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde el 21 de septiembre del año 2022, la familia de José Luis sigue esperando conocer su paradero luego de que fuera golpeado y privado de la libertad presuntamente por tres vecinos en la colonia San Francisco.

La fiscal general atajó que, por una cuestión de la secrecía en la carpeta de investigación abierta, no puede divulgarse cuántos requerimientos de detención fueron obsequiados por el juez de Control.

En entrevista, García Cázares precisó que el Ministerio Público responsable de la averiguación investiga la causa penal por el delito de desaparición de personas cometidas por particulares

“Nosotros estamos investigando, toda vez que esos hechos…ya tenemos libradas órdenes de aprehensión, entonces estamos trabajando para cumplimentar”, aseveró la entrevistada.

En la denuncia CDI/FGE/ID01/32717/2022, Josefina, la hermana de José Luis, narró que su hermano tenía problemas con los muchachos de esa calle porque le decían «huérfano marihuana», sobre todo, con un sujeto de nombre Óscar.