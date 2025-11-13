Cinco años de cárcel para Lutzow Steiner por fraude en Salud

La Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí confirmó la condena contra Miguel Ángel Lutzow Steiner, exdirector de los Servicios de Salud, por su participación en la compra simulada de un plaguicida millonario durante la pandemia. El tribunal ratificó una pena de cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de 46 mil 46 pesos, la reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos y civiles mientras dure la sentencia.

Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022 y desde febrero de 2025 permanecía bajo prisión preventiva domiciliaria. Con la resolución, los magistrados precisaron que el exfuncionario ya ha compurgado 3 años, 4 meses y 21 días de la pena total, lo que permitirá realizar un nuevo cálculo para definir cuánto tiempo más deberá cumplir.

El caso se originó por la adquisición simulada de un plaguicida presuntamente destinado a combatir el dengue en abril de 2020, en plena emergencia por covid-19. La operación, por más de 32 millones 700 mil pesos, fue acreditada por la Fiscalía Anticorrupción como irregular: el producto no existía y la contratación violó la normatividad aplicable.

El expediente se convirtió en uno de los episodios más representativos de la corrupción registrada en el sexenio de Juan Manuel Carreras López, cuando distintas áreas del sector salud fueron señaladas por desvíos y compras fraudulentas bajo el argumento de la emergencia sanitaria.

